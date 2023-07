L’Espagne appelle à la fin de la crise sanitaire du COVID-19 et à l’utilisation obligatoire de masques dans les hôpitaux et les pharmacies

Le gouvernement espagnol a déclaré mardi la fin de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 et a déclaré que les gens n’étaient plus obligés de porter des masques dans les centres de santé et de soins ainsi que dans les pharmacies.

Au cours des deux dernières années, l’Espagne a progressivement mis fin au port obligatoire du masque, d’abord dans les transports publics puis dans les transports en commun.

Le pays a enregistré 14 millions de cas et 122 000 décès dus au coronavirus depuis 2020.

Le gouvernement a approuvé la mesure lors d’une réunion hebdomadaire du Cabinet. Il prend effet une fois qu’il est publié au Journal officiel dans les prochains jours.