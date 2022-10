L’Espagne affrontera la Colombie en finale

L’Espagne, championne en titre, a battu l’Allemagne par un seul but lors d’une demi-finale très disputée mercredi pour organiser un affrontement au sommet contre la Colombie lors de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA.

Lucia Corrales a marqué le seul but du match à la 90e minute au stade Nehru ici. La finale se jouera dimanche au stade DY Patil de Navi Mumbai.

L’Espagne a ainsi vengé sa défaite face aux mêmes adversaires lors du tournoi européen de qualification aux tirs au but en mai. L’Espagne avait battu le Mexique 2-1 lors de la finale de l’édition 2018. Ils avaient terminé deuxièmes du Japon en 2014 et troisièmes en 2010 et 2016.

Lors des premières demi-finales disputées au même endroit plus tôt dans la journée, la Colombie a battu le Nigeria 6-5 via une séance de tirs au but spectaculaire pour devenir le premier pays sud-américain à se qualifier pour la finale de la pièce maîtresse du groupe d’âge.

Les deux équipes étaient bloquées sans but à la fin du temps réglementaire.

Gabriela Rodriguez, Stefania Perlaza, Mary Espitaleta, Linda Caicedo, Juana Ortegon et Natalia Hernandez ont marqué pour la Colombie tandis que Munoz a raté la fusillade.

C’était un crève-cœur pour le Nigeria car ils étaient sur le point de remporter la fusillade.

À 4-4, Edafe aurait pu donner la victoire à son équipe car elle était le dernier tir parmi les cinq premières joueuses, mais elle a frappé le poteau pour continuer la fusillade.

Edet Offiong, Edidiong Etim, Miracle Usani, Taiwo Afolabi et Shakirat Oyinlola ont marqué pour l’équipe africaine.

