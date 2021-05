L’Espagne affirme que le mélange d’AstraZeneca et de Pfizer est sûr et efficace, des effets secondaires limités sont notés

L’étude CombivacS, qui a recruté 676 participants ayant déjà reçu une première dose d’AstraZeneca et leur a donné une deuxième dose de Pfizer, a produit des résultats préliminaires positifs. Sur la cohorte totale, 450 personnes ont reçu Pfizer comme deuxième dose, et les 226 autres n’ont reçu aucune deuxième dose et sont observées comme groupe témoin.

Publiée mardi, l’étude, lancée par l’Institut de santé Carlos III, a rapporté que l’association était à la fois sûre et efficace. Jesus Antonio Frias, coordinateur du réseau de recherche clinique ISCIII, a déclaré: «Une augmentation de plus de sept fois des anticorps neutralisants a été observée 14 jours après la vaccination.»

Selon Magdalena Campins, de l’hôpital universitaire Vall d’Hebron à Barcelone, très peu d’effets secondaires ont été rapportés, autres que des douleurs mineures au site d’injection et une gêne générale ou des maux de tête.

Les données renforcent les conclusions d’une étude britannique plus vaste qui a publié ses résultats préliminaires la semaine dernière. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité immédiats concernant le mélange d’AstraZeneca et de Pfizer jabs, mais a noté que les effets indésirables étaient accrus. Les chercheurs ont suggéré qu’il était possible que ceux-ci soient plus fréquents chez les jeunes, mais n’ont pas précisé.

L’Espagne a commencé son étude à la suite de la décision du gouvernement d’arrêter d’utiliser AstraZeneca pour les moins de 60 ans. quel coup ils seront donnés.

