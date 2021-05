«A partir de lundi, l’Espagne sera ravie, très ravie d’accueillir tous les touristes britanniques et touristes de tous les pays que je viens de mentionner. Ils sont les bienvenus dans notre pays sans restrictions et sans exigences sanitaires ». Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré vendredi.

Il a déclaré qu’un arrêté serait publié vendredi qui exempterait les citoyens du Royaume-Uni ainsi que de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud et de la Chine, entre autres pays, « Des restrictions temporaires pour les voyages non essentiels en Espagne. »

Le Premier ministre a ajouté que les touristes vaccinés d’autres pays non européens, y compris les États-Unis, seraient autorisés à entrer à partir de juin.

Alors que Madrid autorisera les touristes britanniques à entrer lundi, le gouvernement britannique interdit actuellement aux Britanniques de se rendre en Espagne sans raison essentielle et impose une période d’isolement de 10 jours aux voyageurs au retour. Le continent espagnol et les îles Baléares figurent sur la liste ambrée britannique.

La semaine dernière, Madrid a ajouté le Royaume-Uni à sa liste de pays sûrs, rejoignant un groupe qui comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et Israël. Les Britanniques sont la principale source de revenus touristiques de l’Espagne.

Malgré une situation épidémiologique en amélioration, l’Espagne impose toujours le masque facial sur toutes les formes de transports en commun et dans de nombreux autres espaces publics intérieurs et extérieurs pour toute personne de plus de six ans.

