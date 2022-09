L’Espagne accorde le statut de personne à la lagune de Mar Menor

MADRID (AP) – L’Espagne a accordé mercredi le statut de personne à une grande lagune d’eau salée qui a subi une mortalité massive de la vie marine, une nouvelle loi qui vient après une poussée citoyenne pour mieux protéger l’écosystème menacé.

L’initiative soutenue par plus de 600 000 citoyens deviendra loi après que le Sénat espagnol a voté en faveur de la proposition d’accorder à la lagune de Mar Menor, sur la côte sud-est de l’Espagne, le statut de personne, la première fois qu’une telle mesure est prise en Espagne.

Un total de 1 600 kilomètres carrés (994 miles carrés) de la lagune et du littoral méditerranéen voisin seront désormais légalement représentés par un groupe de gardiens composé de fonctionnaires locaux, de citoyens locaux et de scientifiques qui travaillent dans la région. Le groupe de base qui a poussé la mesure espère que cela améliorera la capacité de défendre la lagune contre une nouvelle dégradation.

Depuis des années, écologistes et citoyens dénoncent la disparition périodique de la vie marine dans le lagon en raison du ruissellement des engrais des fermes voisines.

« Pour que des catastrophes naturelles comme celles qui se sont produites, pour que les épisodes de mortalité de la faune de la Mar Menor ne reviennent pas, donnons à cet écosystème ses propres droits », a déclaré la sénatrice María Moreno avant le vote.

La loi codifie le droit du lagon « à exister en tant qu’écosystème et à évoluer naturellement » et reconnaît son droit à la protection, à la conservation et à la restauration.

En 2017, la Nouvelle-Zélande a adopté une loi révolutionnaire accordant le statut de personne à la rivière Whanganui.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

The Associated Press