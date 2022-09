L’Espagne accorde des avantages sociaux aux femmes de ménage et aux aides-soignants

MADRID – Le gouvernement espagnol a adopté mardi une loi donnant pour la première fois à des centaines de milliers de femmes de ménage et de personnel soignant le droit aux allocations de chômage et à d’autres mesures de protection de l’emploi.

“S’il y a un travail dans nos vies qui est important, c’est celui de soigner et de nettoyer, et pour cette raison, je pense qu’aujourd’hui le pays est mieux loti”, a déclaré Díaz.

Díaz a déclaré qu’un tiers des nettoyeurs et des soignants avaient plus de 50 ans. Plus de 40% sont des étrangers, principalement colombiens, roumains et honduriens.