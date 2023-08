L’Espagne a passé tous les tests pour atteindre la finale de la Coupe du monde féminine

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Il était écrit dans le scénario que cette demi-finale serait réglée par un coup franc décisif. La tournure de l’histoire, cependant, était qu’il a été marqué par l’Espagne, plutôt que par la Suède, pour s’assurer La Rojapour la toute première participation à une finale de Coupe du monde féminine.

Ce faisant, avec sa victoire 2-1 à Eden Park, l’Espagne a envoyé un message à ses adversaires potentiels lors de la finale de dimanche – les vainqueurs de la demi-finale de mercredi entre l’Angleterre et l’Australie – que leurs supposées faiblesses n’existent plus. Cette équipe d’Espagne est la vraie affaire.

« Le sentiment n’est que du bonheur », a déclaré l’entraîneur Jorge Vilda. « Nous nous sommes relevés après qu’ils [Sweden] égalisé, mais avec âme, avec magie, l’équipe continue de surmonter [hurdles]. »

Les joueurs de Vilda avaient déjà banni les points d’interrogation qui planaient sur leurs références avant le vainqueur d’Olga Carmona à la 90e minute, qui s’est écrasé sous la barre transversale du gardien Zecira Musovic, mais en scellant la victoire avec une routine astucieuse de ballon mort, ils ont également battu la Suède. à leur propre jeu.

La capacité impitoyable de la Suède à tirer parti des coups de pied arrêtés a dominé la préparation de cette rencontre. Leur meilleure buteuse dans cette compétition est Amanda Ilestedt, une défenseure centrale avec quatre buts. On a demandé à l’entraîneur espagnol Vilda comment son équipe réagirait face à une équipe qui avait marqué la majeure partie de ses buts dans ce tournoi sur coups francs et corners, tandis que son homologue, Peter Gerhardsson, semblait irrité par l’inférence que son équipe n’était rien de plus qu’un. qui a habilement joué un jeu de pourcentages à partir de balles mortes.

Mais à la fin, l’équipe qui a fait le plus compter sur le coup de pied arrêté a été l’Espagne, lorsque Teresa Abelleira a repéré Carmona sans marque au bord de la surface de réparation suédoise et a joué un petit corner à l’arrière latéral, qui a pris une touche pour contrôler avant de marquer à 20 mètres. « Je suis euphorique », a déclaré Carmona. « J’ai hâte d’être en finale. Je n’ai jamais rien vécu de tel dans le football. »

À peine 94 secondes plus tôt, les deux remplaçants tardifs de la Suède s’étaient combinés pour annuler le premier match de Salma Paralluelo à la 81e minute lorsque Lina Hurtig s’est dirigée vers Rebecka Blomqvist pour apparemment prolonger le match. Mais l’Espagne a fait preuve de courage et de détermination en rebondissant immédiatement grâce à Carmona. C’était un gagnant mérité. Ils avaient été la meilleure équipe, celle qui dominait la possession du ballon, et ils ont également créé 13 occasions contre les cinq suédoises.

Pourtant, la défaite 4-0 de l’Espagne en phase de groupes contre le Japon et les retombées de la mutinerie de l’équipe d’octobre dernier lorsque 15 joueurs ont écrit à la Fédération espagnole (RFEF) pour exiger des changements dans les coulisses, avaient laissé un doute sur cette équipe quant à s’ils avaient vraiment la capacité de gagner contre une équipe aussi forte, tactiquement et physiquement, que la Suède.

La Suède n’est pas facile à regarder, mais elle est extrêmement bien entraînée. S’ils avaient gagné, cela aurait été une victoire de l’acier sur le style, mais l’Espagne en avait trop pour eux et ils entreront dans la finale de dimanche en tant que favoris, peu importe qui ils affronteront. C’est parce qu’ils ont montré qu’ils peuvent non seulement contrôler le jeu contre des équipes plus imposantes, mais qu’ils sont également capables de résister aux défis que la Suède, l’Angleterre et l’Australie peuvent poser.

L’Espagne n’avait jamais remporté de match à élimination directe lors d’un tournoi majeur auparavant – elle est maintenant à un match de remporter la Coupe du monde féminine. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Vilda a une gardienne à Cata Coll qui, malgré son inexpérience, est courageuse et engagée, tandis que les défenseurs Carmona et Ona Batlle jouent avec un tel sang-froid et un tel but qu’ils sont capables de posséder les flancs sur lesquels ils jouent. L’Espagne a également deux superstars, à chaque extrémité de l’échelle d’expérience, Alexia Putellas et Salma Paralluelo qui peuvent décider de l’issue de la finale de dimanche avec un moment de magie.

La question pour Vilda est de savoir si Putellas, vainqueur du Ballon d’Or au cours de chacune des deux dernières années, est suffisamment en forme pour jouer et se produire en finale. Le milieu de terrain de Barcelone, âgé de 29 ans, n’entamait que son troisième match pour le club et le pays depuis qu’il avait subi une blessure aux ligaments croisés il y a 13 mois. Elle a duré 57 minutes avant d’être remplacée par Paralluelo, sa coéquipière barcelonaise de 19 ans, et n’a pas encore terminé un match complet depuis son retour à l’action dans ce tournoi.

« En seconde période, les 10 premières minutes ont été difficiles pour nous, la Suède se rapprochait », a déclaré Vilda. « Le remplacement a changé le jeu, nous sommes allés plus loin, nous avons eu plus de mordant. Ça s’est bien passé. »

Si elle est en pleine forme, Putellas serait le premier nom sur la feuille d’équipe de Vilda, mais elle est encore loin d’être de retour à son meilleur niveau. L’entraîneur devra peut-être la nommer sur le banc des remplaçants, comme il l’a fait lors de la victoire en quart de finale contre les Pays-Bas, afin de donner à son équipe les meilleures chances de victoire.

Mais Vilda fait également face à un dilemme avec Paralluelo. Elle a maintenant marqué en quart de finale et en demi-finale après avoir été présentée comme remplaçante en seconde période. Son rythme fulgurant et sa capacité soyeuse sur le ballon en font une option dévastatrice depuis le banc, mais peut-être que le moment est venu de jouer à Paralluelo dès le départ. Cela peut se résumer à un choix de Putellas ou de Paralluelo, selon la formation avec laquelle Vilda choisit d’aller dimanche.

Vilda et l’Espagne sont cependant en position de force. Ils n’ont que de bonnes options, et leur conviction et leurs résultats correspondent désormais à leur talent. L’Angleterre et l’Australie sont prévenues.