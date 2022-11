L’Espagne a inspiré l’Allemagne ; maintenant La Roja peut mettre fin à sa course 2022

DOHA, Qatar — “Tout est en jeu contre l’Espagne”, a déclaré l’entraîneur allemand Hansi Flick. Perdez au stade Al Bayt dimanche et son équipe sera éliminée avant même d’avoir atteint le troisième match. C’est assez catastrophique et a tendance à avoir des conséquences, mais il ne s’agit peut-être pas seulement de leur place à la Coupe du monde; c’est peut-être encore plus profond. Il y a quelque chose dans les rencontres entre ces côtés qui les façonne. Défaite aux mains du Sélection aidé à redéfinir Die Nationalmannschaft il y a plus d’une décennie ; un autre ici au Qatar et cette identité pourrait faire l’objet d’une inquisition.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

“J’étais sur le terrain lors de la finale de l’Euro 2008 et je ne pouvais tout simplement pas m’approcher du ballon”, se souvient Thomas Hitzlsperger. L’ancien milieu de terrain peut rire maintenant; alors, c’était même déjà assez difficile de respirer. “En plus d’être supérieurs en tactique, j’étais aussi très lent, donc non seulement je n’ai pas anticipé les passes, mais même si je l’avais fait, je n’y arriverais jamais”, a-t-il déclaré. “On se rend compte très vite qu’ils avaient trouvé un moyen de nous surpasser totalement, d’avoir des surcharges partout. On a compris que cette équipe était en passe d’être la meilleure équipe du monde, mais sur le terrain c’est dur, et vous pensez : ‘Pfff, qu’est-ce qu’on va faire ?'”

Suivez-les, comme il s’est avéré.

2 Connexe

Le virage avait déjà commencé avec Jurgen Klinsmann autour de la Coupe du monde 2006, mais 2008 a tout accéléré. Hitzlsperger se souvient que Joachim Low – qui avait été l’assistant de Klinsmann avant de devenir entraîneur-chef – était “amoureux” du football espagnol. Barcelone et l’équipe nationale étaient des modèles conscients à suivre, l’inspiration pour un changement culturel.

“Mon dernier match remonte à 2010. Ils se sont débarrassés de moi juste à temps. Ils devaient s’assurer que je parte pour qu’ils aillent mieux”, a déclaré Hitzlsperger en plaisantant. “L’Espagne a toujours été l’équipe qu’ils admiraient. Low avait l’habitude de dire constamment : Gardez le ballon au sol, gardez le ballon au sol. Si vous allez longtemps, c’est plus difficile à contrôler, vous perdez du temps. Le football allemand s’était concentré sur ce que vous faites sans le ballon, maintenant il s’agit de penser à ce que vous en faites. [tactical] l’arrière-plan était l’Italie des années 1990, mais tout a changé.

“Il ne s’agissait pas seulement de gagner des tournois, notre façon de développer les jeunes talents a changé. Auparavant, nous allions dans des tournois et tout était basé sur la mentalité. Nous allons gagner parce que nous sommes l’Allemagne. Nous devions jouer . Low aime le football espagnol, garder le ballon, et ils ont remporté la Coupe du monde 2014.” Une nouvelle identité se formait.

L’Allemagne s’est construite à l’image de l’Espagne, mais la dernière fois qu’elle s’est rencontrée, elle a été battue 6-0 à Séville. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

Vendredi à Doha, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a déclaré : “L’Allemagne est l’équipe qui ressemble le plus à l’Espagne.”

Ce n’est peut-être pas tout à fait ce mème de Spider-Man, les deux super-héros identiques se pointant l’un vers l’autre, mais c’est similaire. “L’Allemagne est une équipe qui attaque, qui veut être dans la moitié de terrain adverse, qui veut contrôler le jeu, le dominer. En ce sens, c’est l’équipe qui nous ressemble le plus. Ils ont les mêmes objectifs”, a déclaré Enrique. Lorsque ces mots ont été adressés à Flick, l’entraîneur allemand a répondu: “Je peux le confirmer.”

“Si vous regardez le système, avec les deux équipes, c’est un contre un à chaque poste”, a-t-il ajouté. “L’Espagne a toujours joué en 4-3-3, comme Barcelone, et quels que soient leurs adversaires, ils ont leurs mouvements clairs et automatiques.”

L’Espagnol Dani Olmo, qui y joue son club de football avec le RB Leipzig, est d’accord : “L’Allemagne veut aussi dominer. Ils veulent le ballon. En ce sens, ils sont comme nous. Et Flick est un entraîneur qui veut le ballon. Vous avez vu ça au Bayern Munich et beaucoup de joueurs de l’équipe nationale viennent du Bayern. Ils savent ce qu’ils veulent faire et ils nous connaissent très bien.”

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 1 1 0 0 +7 3 2 – Japon 1 1 0 0 +1 3 3 – Allemagne 1 0 0 1 -1 0 4 – Costa Rica 1 0 0 1 -sept 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Parfois, cependant, la peur est que si vous essayez d’être quelque chose d’autre, quelqu’un d’autre, vous échouerez toujours. L’Allemagne était une équipe qui a toujours terrifié l’Espagne, basée plus sur le caractère que sur la qualité, l’idée que c’était une équipe qui était toujours en compétition – même si vous ne saviez pas toujours comment. Les débats sont maintenant en partie existentiels car ils se tiennent sur le bord. Que sont-ils? Qui sont-ils? Manque-t-il quelque chose d’eux-mêmes ? Quelque chose d’autre était en train de changer; l’accent mis sur les milieux de terrain techniques a changé le paradigme et la chaîne de production ; les avant-centres ne roulaient plus. L’Espagne les a exposés avec une victoire 6-0 à Séville il y a un an ; maintenant, ils pourraient les exposer à quelque chose de bien pire.

À certains niveaux, cela ne devrait pas être considéré comme une crise. La défaite 2-1 de l’Allemagne contre le Japon lors de son premier match au Qatar n’est qu’une défaite et, pendant 60 minutes ou plus, l’Allemagne a dominé. Mais ensuite, ils ont commencé à se défaire, et la défaite les laisse suspendus. Ils n’ont pas non plus réagi comme il le fallait lorsque les Japonais sont venus les chercher. Le milieu de terrain Ilkay Gundogan s’est plaint qu’il y avait des joueurs qui ne voulaient pas le ballon, qui se cachaient.

“Il est important que vous ayez le courage de vous offrir pour le ballon”, a déclaré Flick – c’était exactement le genre de ligne que vous entendez dire par Luis Enrique. Cette conviction, cette volonté de jouer, d’éviter l’envie d’être plus direct, voire de se débarrasser, est fondamentale. C’est aussi incroyablement dur quand on est sous pression, et l’Allemagne ne pourrait pas être plus sous pression.

“Bien sûr, ils sont sous pression parce qu’ils doivent gagner, mais nous savons que l’Allemagne est l’une des meilleures équipes nationales au monde”, a déclaré Olmo. “Vous ne pouvez pas les abattre après un match. Ce sera une finale pour eux car ils doivent gagner pour être au tour suivant. Nous devons nous concentrer sur notre parcours, et si nous gagnons, nous passerons.”

Pour l’Espagne, ce voyage est clair. Pour l’Allemagne, au bord du gouffre, les doutes sont naturellement plus profonds. “Nous sommes dans une situation merdique”, a déclaré Julian Brandt. Maintenant, ils doivent s’en sortir. Devant eux, l’équipe qui leur a montré une issue auparavant, leur inspiration prête à jouer le rôle de bourreau.