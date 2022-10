L’Espagne a illégalement expulsé des migrants qui prennent d’assaut les frontières – rapport

Le ministère espagnol de l’Intérieur insiste sur le fait que ses officiers protégeaient la frontière du pays d’une “agression violente”

Le médiateur espagnol des droits civiques a conclu que les gardes-frontières avaient rejeté de manière inappropriée près de 500 migrants à sa frontière avec le Maroc lors d’une violente émeute en juin. Alors que des milliers de migrants africains ont pris d’assaut la barrière frontalière, faisant au moins 23 morts, le médiateur a réprimandé le ministère de l’Intérieur pour ne pas avoir correctement traité la masse des arrivées.

Environ 2 000 migrants ont pris d’assaut une barrière frontalière séparant le Maroc de l’enclave espagnole de Melilla le 24 juin. Alors que beaucoup ont réussi à entrer sur le territoire espagnol, les autorités marocaines ont déclaré qu’au moins 23 ont été tués et des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé les gardes-frontières espagnols d’en avoir violemment expulsé des centaines.

Un rapport du médiateur, publié vendredi, a pris le parti de ces groupes. “L’institution conclut que 470 personnes ont été refoulées à la frontière sans tenir compte des dispositions légales nationales et internationales”, le rapport lu. L’afflux de migrants, a-t-il poursuivi, aurait dû être traité individuellement plutôt que d’être rejeté en masse, et les autorités espagnoles auraient dû être mieux préparées à la “prévisible” débandade.

Le rapport n’a pas suggéré comment les gardes-frontières auraient pu traiter individuellement des centaines de migrants inculpés.

Le ministère de l’Intérieur a répondu en déclarant que les gardes-frontières répondaient à “agressions violentes” et cela « tous les rejets frontaliers qui ont eu lieu… au périmètre frontalier entre Melilla et Nador ont été effectués dans la plus stricte légalité », Reuters a rapporté.

La frontière Melilla-Nador est l’une des deux frontières terrestres entre l’Espagne et le Maroc, l’autre séparant le pays d’Afrique du Nord de l’enclave de Ceuta. En tant que seules frontières terrestres de l’UE avec l’Afrique, les deux frontières sont des points de passage populaires pour les migrants à la recherche d’une nouvelle vie en Europe, et ont toutes deux été le théâtre de tentatives de passage massives ces dernières années.

Le rapport de vendredi est provisoire, et avec des organisations de défense des droits de l’homme alléguant la brutalité des gardes espagnols, le médiateur cherche des images supplémentaires de l’émeute.