L’Espagne a échoué à l’Euro 2020, mais maintenant beaucoup de mêmes stars ont les yeux rivés sur l’or olympique

Et voilà, enfin c’est fini. Et quelle façon de finir.

Dimanche soir, l’Italie et l’Angleterre se sont affrontées à Wembley en finale de l’Euro 2020. (L’Italie a gagné aux tirs au but, mais vous le saviez déjà.) Samedi, l’Argentine a battu le Brésil au Maracana en finale de la Copa America. Il est difficile d’imaginer de bien meilleures finales ou de meilleures étapes – bien qu’un Maracana avec seulement 6 500 fans dans un stade qui en compte près de 80 000 se sente vide – de terminer ces tournois en crescendo avant que le rideau ne tombe enfin, nous laissant partir et oublie tout pendant un moment. A part tous ces transferts qui n’arriveront pas, bien sûr.

Oh, attendez.

Le Real Madrid est déjà de retour à l’entraînement. L’Atletico Madrid aussi. Et Barcelone aussi. Certains de leurs joueurs le sont, de toute façon, surtout ceux dont vous n’avez pas vraiment entendu parler. Pendant ce temps, sur la côte est de Barcelone, un tas de joueurs dont vous avez entendu parler – plus de joueurs que vous ne vous attendez généralement à en entendre dans une équipe comme celle-ci – s’entraînent à Benidorm. Cela dit, ils ne sont pas tellement de retour à l’entraînement qu’ils n’ont jamais cessé de s’entraîner.

2 Liés

Lundi matin, ils ont pris un vol pour Kobe, au Japon. Lorsqu’ils sont arrivés à l’aéroport, ils ont été accueillis par six autres footballeurs qui les ont rejoints pour le voyage. Vous en aurez aussi entendu parler. Vous avez passé le mois dernier à les observer ; cela ne fait pas longtemps qu’ils ont joué une demi-finale de l’Euro. Le 21 juillet, après avoir quitté Kobe pour Sapporo, le gardien Unai Simon, les défenseurs Eric Garcia et Pau Torres, les milieux de terrain Pedri et Dani Olmo, l’attaquant Mikel Oyarzabal et le reste de l’équipe olympique espagnole partiront en quête d’une médaille d’or. médaille.

Il n’y a aucune garantie de succès, mais l’entraîneur Luis de la Fuente, qui est également l’entraîneur espagnol des moins de 21 ans, accepte ouvertement l’affichage de l’Espagne comme favori dans le tournoi masculin à 16 équipes. L’Espagne débutera dans un groupe avec l’Egypte, l’Argentine et l’Australie.

En regardant le côté qu’il a, ce n’est pas tout à fait surprenant. Aux Jeux olympiques, les équipes de football sont limitées aux moins de 23 ans, plus trois joueurs majeurs. Dans le cas de l’Espagne, cela signifie – en plus des six qui ont affronté l’Italie – Oscar Mingueza, Marc Cucurella, Martin Zubimendi, Marco Asensio, Mikel Merino, Carlos Soler, Dani Ceballos, Bryan Gil et Rafa Mir sont parmi les joueurs de la côté, vaguement basé sur l’équipe d’Espagne qui a remporté l’Euro U21 en 2019.

Pedri était l’une des stars de l’Espagne à l’Euro 2020, et il se dirige immédiatement vers l’or olympique. Barcelone n’est pas content. UEFA/UEFA via Getty Images

Cela fait une équipe formidable, et cela aurait pu être encore mieux. De la Fuente a admis qu’il s’agissait de l’équipe la plus difficile qu’il ait jamais eu à former. Plus précisément, ce fut le plus difficile à terminer. Rodrigo Moreno, Ferran Torres et Fabian Ruiz, par exemple, faisaient partie des joueurs qu’il avait espéré appeler. En fin de compte, cependant, Olmo était le seul joueur basé à l’étranger dont le club (RB Leipzig) a accepté de le libérer. Certains clubs espagnols ne voulaient pas non plus libérer leurs joueurs, mais ils n’avaient pas le choix.

Quand il s’agit de Pedri, le symbole d’une énième bataille club contre pays, Barcelone n’est pas content. Ils ont essayé de pousser la fédération espagnole de football à le laisser de côté, mais ils ne reculeront pas. Cela dit, ils chercheront à le protéger. Le joueur qui n’a manqué qu’une minute — oui, une — aux Euros, et a couru plus de kilomètres que n’importe qui d’autre à la compétition, manquera un peu plus aux Jeux Olympiques. La saison dernière, Pedri a joué plus de 60 matchs. Entre le 8 juillet 2020, à l’extérieur du Real Oviedo, et le 7 juillet 2021, contre l’Italie à Wembley, il en a disputé 70. Il n’y a pas eu de pause – juste cette semaine dernière – le cycle sans fin.

Il n’y a pas eu beaucoup de répit pour la plupart d’entre eux. L’Espagne a été éliminée de l’Euro U21 en demi-finale par le Portugal le 3 juin. Trois jours plus tard, ils étaient rassemblés à la hâte à Las Rozas et prêts à remplacer l’équipe officielle espagnole des Championnats d’Europe, qui avait été bloquée après que Sergio Busquets eut été testé positif pour COVID-19 à la veille de la compétition. Comme une équipe de championnat du dimanche, le staff de la fédération avait passé la nuit à téléphoner frénétiquement aux footballeurs, rassemblant une équipe. Certains d’entre eux étaient déjà en vacances et ont dû rentrer rapidement à Madrid.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Le gang s’était reconstitué en « un temps record », a déclaré de la Fuente. Lors d’une nuit où 16 joueurs ont fait leurs débuts officiels pour l’Espagne, les U21 ont remporté ce qui aurait dû être le dernier match d’échauffement de l’équipe senior 4-0 contre la Lituanie le 8 juin. Ils sont ensuite restés au QG espagnol de Las Rozas – rejoints par six seniors. des joueurs qui ont également été recrutés de toute urgence – et ont travaillé en tant qu’équipe de réserve parallèle juste au cas où il y aurait une épidémie à grande échelle dans l’équipe de l’Euro. Finalement, ils ont été licenciés avec reconnaissance le matin avant que l’Espagne ne commence contre la Suède, remis une haie d’honneur à leur sortie.

Sept joueurs de cette équipe U21 font partie de l’équipe olympique. Tout comme Soler, l’un de ceux qui ont été repêchés dans l’équipe « Euros parallèles ». Et puis il y a les six qui sont allés à l’Euro. Au total, 14 joueurs qui n’ont pas arrêté, ou du moins pas comme ils le devraient. La raison pour laquelle ils prévoyaient de voler autour du 11 juillet était précisément de donner aux joueurs de l’Euro la chance de voyager avec eux. Le départ a été retardé pour tenir compte d’une finale potentielle à Wembley – un désir pour les six joueurs de « faire un doublé » non seulement de participer aux deux compétitions, mais de gagner les deux.

« Nous n’avons pas vraiment eu le temps de penser à tout ce qui se passe », a déclaré de la Fuente.

L’Espagne a été superbe en atteignant les demi-finales de l’Euro, mais l’objectif à long terme est de le faire pour une génération – et de gagner à nouveau des choses aussi. Getty

Pourtant, une pensée revient : c’est un très, très équipe forte. Sur le papier, aucune autre équipe ne peut vraiment rivaliser avec eux, même si, comme l’insiste le milieu de terrain d’Osasuna Jon Moncayola : « Nous sommes l’un des favoris, mais nous devrons voir comment nous nous adaptons à la température et à l’humidité. »

Ils joueront également à huis clos après la décision – au milieu d’une crise croissante de coronavirus au Japon – de n’avoir de spectateurs dans aucun des sports, détruisant ce sens unique de la communauté que les Jeux olympiques apportent : en 2012, le football espagnol équipe a demandé la chance d’être dans le village, pas isolé dans un hôtel.

Ce n’est peut-être pas la même chose, mais l’opportunité demeure. « Cela pourrait être historique », a déclaré de la Fuente. Cela pourrait également être un élément constitutif de quelque chose – comme la Coupe du monde au Qatar en novembre 2022, pour commencer. Le fait qu’il y ait jusqu’à six joueurs de l’équipe Euro 2020 se rendant aux Jeux olympiques en dit long sur la qualité de cette équipe; cela dit aussi quelque chose sur la façon dont l’équipe nationale senior pourrait devenir. Le tournoi au Japon offre un autre aperçu d’une génération émergente qui espère ramener l’Espagne là où elle appartenait il n’y a pas si longtemps.

C’est un espoir auquel ils s’accrochent à juste titre après l’élimination en Italie. Il y a de l’optimisme au milieu de la déception, un sentiment d’accomplissement après la course aux demi-finales et la conviction que ce n’est peut-être qu’un début. Cette nuit-là à Wembley, Luis Enrique a suggéré que la marche de neuf ans de l’Espagne à travers le désert était enfin terminée ; les sélection, a-t-il dit, étaient « de retour ». Maintenant, certains d’entre eux se dirigent vers Saitama, se construisent un avenir et recherchent l’or.