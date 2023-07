L’Espagne a critiqué le comportement de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro U21

Les équipes espagnoles et anglaises des moins de 21 ans ont été impliquées dans de multiples altercations lors de la finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans samedi. Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images

Le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales et l’international des moins de 21 ans Sergio Gomez ont critiqué le comportement de l’Angleterre lors de la finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans samedi.

L’Angleterre a battu l’Espagne 1-0 pour remporter le trophée pour la première fois en 39 ans, avec le coup franc de Cole Palmer, qui a été dévié par le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones, prouvant la différence dans un match de mauvaise humeur.

Palmer a célébré le but de l’Angleterre devant le banc espagnol, déclenchant une mêlée entre les deux équipes qui a ensuite vu l’entraîneur de fitness espagnol Carlos Rivera et l’entraîneur adjoint anglais Ashley Cole recevoir des cartons rouges.

Des altercations ultérieures entre les équipes ont éclaté alors que les deux équipes se dirigeaient vers leurs vestiaires respectifs à la mi-temps, puis à nouveau au coup de sifflet à plein temps après que le gardien anglais James Trafford ait sauvé le dernier penalty d’Abel Ruiz – l’Anglais Morgan Gibbs-White et L’Espagnol Antonio Blanco a tous deux reçu des cartons rouges dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

Gomez, qui a rejoint Manchester City depuis Anderlecht l’été dernier, a déclaré dans une interview à Cadena SER: « Cela m’a surpris. Il [Palmer] ne voulait pas s’excuser ou quoi que ce soit comme certains de ses autres coéquipiers. Je ne sais pas, je l’aurais célébré d’une manière différente et mes coéquipiers l’auraient fait d’une manière différente aussi.

« Ils [England] avoir l’attitude qu’ils veulent avoir. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive avec cette équipe. Nous avons essayé de représenter notre pays de la meilleure façon possible et avons le plus grand respect pour tous nos rivaux. Ils voulaient le célébrer comme ça et aussi après le penalty manqué. »

Palmer a admis qu’il était peut-être allé trop loin avec ses célébrations en parlant à Channel 4 après le coup de sifflet final.

« De toute évidence, cela signifie beaucoup. J’ai beaucoup travaillé ces dernières années pour ce moment et il est venu, donc je suis en effervescence », a déclaré Palmer.

« J’étais un peu frustré par la façon dont ils descendaient et criaient [earlier in the match]. La célébration était peut-être un peu exagérée mais [I’m] simplement heureux. »

Le président espagnol de la FA, Rubiales, n’a pas non plus été impressionné par le comportement de l’Angleterre pendant le match qui a vu sept joueurs recevoir des cartons jaunes de l’arbitre Espen Eskas.

« Ce sont des choses sans importance, j’ai déjà parlé à qui je devais parler », Rubiales a dit. « Ces joueurs sont déjà des hommes et certains gestes [from England] aurait pu être évité.

« Ici, on ne forme pas seulement des footballeurs mais aussi des gens. C’est presque inévitable de se lancer dans une provocation, mais les gens de la RFEF [Spanish FA] s’est très bien comporté. « Nous savons comment gagner comme nous l’avons démontré avec la Ligue des Nations et quand nous perdons, nous serrons la main de notre adversaire. »