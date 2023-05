L’Espagne a connu le mois d’avril le plus chaud et le plus sec jamais enregistré dans le pays

L’Espagne frappée par la sécheresse affirme que le mois dernier a été le mois d’avril le plus chaud et le plus sec depuis le début des relevés en 1961.

L’Agence météorologique d’État, connue sous l’acronyme espagnol AEMET, a déclaré lundi que la température quotidienne moyenne en avril était de 58,8 degrés Fahrenheit, soit 3 degrés Celsius au-dessus de la moyenne.

AEMET a déclaré que les températures maximales moyennes au cours du mois avaient augmenté de 4,7 degrés Celsius.

LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL DIT QUE LA SÉCHERESSE EST DEVENUE L’UNE DES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DU PAYS

Les précipitations ont représenté un cinquième de ce à quoi on pourrait normalement s’attendre au cours du mois, ce qui en fait le mois d’avril le plus sec jamais enregistré en Espagne.

L’année dernière a été la plus chaude d’Espagne depuis le début de la tenue des registres en 1961, et aussi la sixième plus sèche du pays.

LES AGRICULTEURS ESPAGNOLS AVERTISSENT DES PERTES DE CULTURES « IRRÉVERSIBLES » DUES À LA SÉCHERESSE

Trois années de faibles précipitations et de températures élevées ont officiellement plongé le pays dans une sécheresse à long terme au début de cette année.

Une étude éclair menée par un groupe de scientifiques internationaux la semaine dernière a révélé que les températures record d’avril en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord étaient rendues 100 fois plus probables par le changement climatique d’origine humaine et auraient été presque impossibles dans le passé.

Le gouvernement a demandé des fonds d’urgence à l’Union européenne pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs dont les cultures sont affectées par la situation.