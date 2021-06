L’Espagne a besoin de buts. Alvaro Morata peut-il enfin les fournir pour garder leurs espoirs Euro 2020 sur la bonne voie ?

« Je ne suis pas dérangé », a déclaré Luis Enrique, mais il était dérangé. Il l’avait montré là-bas, désignant l’extrémité sud du Wanda Metropolitano où, enfin, le vendredi 4 juin, les fans étaient de retour : tous les 14 743 d’entre eux. Et il l’a finalement montré après le match, le sélectionneur espagnol disant enfin ce qu’il voulait dire dans la salle de presse sous la tribune après leur premier match amical pré-Euro 2020, un nul 0-0 contre le Portugal.

« Ce dernier jeu dans lequel Alvaro Morata, après s’être tué en pressant et nous avoir aidé de tant de manières, créant un danger, étant un problème constant pour les joueurs portugais, faisant un travail incroyable, est toujours capable de courir sur une course de 40 mètres à pleine vitesse et tromper le gardien de but, mais avoir la malchance que le ballon monte un peu haut et frappe la barre », a déclaré Luis Enrique. « Je pense que c’est quelque chose qui devrait amener les gens à se lever et à applaudir. Mais évidemment, je dois être la personne qui en sait le moins sur le football. »

Il doit être. Les managers internationaux le sont toujours. Moins que certains supporters espagnols en tout cas, qui, après une seconde mi-temps au cours de laquelle Morata a eu trois ou quatre occasions contre le Portugal, l’ont vu se dégager, couper à l’intérieur et écraser une dernière opportunité sur la barre. C’était probablement le meilleur de ses tirs – presque, mais pas parfait – et cette fois, dans un match qui s’est terminé sans but, cela a déclenché un chant. « Morata, qué malo eres! » ça venait.

Ça veut dire: Morata, à quel point tu es mauvais! Et, oui, cela venait des fans espagnols.

À temps plein, il y avait aussi des sifflets, mais l’entraîneur espagnol a déclaré qu’il ne se souciait pas beaucoup de ceux-ci. En fait, il a dit qu’il ne s’en était même pas rendu compte – et il est vrai que si certains supporters avaient applaudi, d’autres avaient essayé de noyer les sifflets avec des applaudissements et des acclamations.

« Cela ne m’affecte pas », a-t-il insisté, « et je ne vais pas faire d’erreurs sur le terrain. Mais cela m’ennuie que ce soit fait à mes joueurs. »

À la fin du premier véritable match de l’Espagne à l’Euro la semaine dernière, Luis Enrique avait le droit de se sentir encore plus agacé.

Encore une fois, Morata a été soumis aux sifflets des fans car l’Espagne n’a pu faire match nul 0-0 avec la Suède, les deux meilleures chances lui tombant sous le nez. « Morata nous donne beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez », a déclaré Luis Enrique cette fois-ci. Ce qu’il avait ne pas étant donné qu’ils étaient des buts, mais cela ne justifiait pas la réaction, et ses coéquipiers sont rapidement sortis pour le défendre.

« Alvaro est important pour nous », a déclaré Marcos Llorente. « La chance n’était pas de son côté aujourd’hui devant le but, mais cela va changer. Je ne pense pas qu’il soit bon de le siffler. Tout le monde aimerait que les fans l’applaudissent et le soutiennent. »

Diverses explications existent pour expliquer pourquoi certains supporters espagnols ont réagi comme ils l’ont fait, notamment le fait de qui elles sont. Et qui il est. Luis Enrique a rarement été populaire à Madrid, pas depuis qu’il a quitté le Bernabeu pour Barcelone – certainement pas depuis qu’il a tellement souligné à quel point il était mieux là-bas, plus qu’un soupçon de plaisir à liquider les gens.

Puis, cet été, il a nommé une équipe d’Espagne que beaucoup de gens n’aimaient pas. En effet, dans un sondage, 72 % des personnes n’étaient pas d’accord. Il y avait de nombreuses raisons à cela, et certaines d’entre elles étaient même légitimes. L’absence de Jesus Navas et Iago Aspas par exemple, ou de Nacho Fernandez. Le fait qu’il n’y ait pas vraiment d’arrière droit. L’inclusion de Pablo Sarabia, une décision que Luis Enrique a admis « l’aurait même surpris ».

Les supporters espagnols ont concentré l’essentiel de leur frustration sur Morata pour leur match nul 0-0 contre le Portugal, mais ils devront le soutenir s’ils veulent avoir une chance de remporter l’Euro cet été. Fran Santiago – UEFA/UEFA via Getty Images

Ensuite, il y a eu l’accusation absurde qu’il en avait quelque chose pour le Real Madrid.

Écoutez, si vous le pouvez, ce podcast, et vous entendrez à quel point cela peut être délirant. Une ligne n’arrêtait pas de se répéter : Luis Enrique était anti-Madrid. Il en avait pour eux. Comme il l’avait toujours fait.

Oui, le manager espagnol endommageait délibérément l’Espagne – son équipe, sa carrière, son plus grand moment – par dépit, comme pour satisfaire une rancune de longue date. Toujours, vraiment. À un certain niveau, tout ce bruit (aussi ridicule soit-il) a alimenté la réaction des fans. Lors de ce match amical contre le Portugal, le profil de certains fans dans le stade a peut-être été révélé lorsque l’ancien défenseur du Real Madrid Pepe a été retiré devant une ovation debout, un contraste qui se révélera plus tard cruel avec la façon dont ils ont réagi à Morata.

Cela dit, il convient de noter que les fans espagnols ont également passé tout le match à huer Cristiano Ronaldo, comme une sorte de méchant pantomime. Il faut dire aussi, et c’est vraiment important, que ce n’était pas tout le stade. Ce n’était même pas la moitié. Ce n’était probablement même pas plus de quelques centaines de personnes, certainement pas en ce qui concerne les chants.

Il y avait aussi des raisons plus footballistiques à la réaction, et n’oublions pas ou ne soyons pas trop puritains à ce sujet : en Espagne, les fans sifflent. Ils se mettent parfois sur le dos de leurs propres joueurs. Et puis encouragez-les la prochaine fois. C’est ce qu’ils font.

Ici aussi sont des doutes sur l’équipe nationale, qui a récemment lutté contre la Grèce et, euh, a ensuite mis six ans devant l’Allemagne. Là sont joueurs disparus. Lord Barrington Aspas a-t-il déjà été mentionné ? Hum. Là ont été moments d’inquiétude, et une position aussi importante que celle de gardien de but reste une préoccupation. Et cela a fait terminer 0-0. Et Morata a fait rater des occasions que quelqu’un d’autre n’aurait peut-être pas manquées, ce qu’il fait parfois.

Exactement comme ce serait le cas contre la Suède. Il devient une cible facile (et vous pouvez insérer le vôtre n’est-ce pas ironique ? commentez ici)

Il y a un sentiment de talent insatisfait qui persiste quand il s’agit de Morata, probablement plus qu’il ne le devrait. Il y a eu des moments dans sa carrière où il a semblé que Morata s’enfuyait, à la recherche d’un bonheur toujours hors de portée. Il a quitté le Real Madrid et a tenu à dire que l’Atletico Madrid était son équipe d’enfance – très honnêtement, cela a peut-être aussi joué un rôle dans les réactions des fans – mais a ensuite fini par se diriger vers la Juventus. C’est une équipe, et il a eu une saison.

Mais il a aussi eu ces moments où il semble ne pas pouvoir marquer, où cela semble le ronger. Des moments où il est brillant, mais qui lui glisse vite entre les doigts, joueur de bons et de mauvais runs. Des moments où les chances vont mendier, quand il n’est tout simplement pas aussi bon qu’il devrait l’être, quand il semble manquer de quelque chose. Un instinct de tueur, une méchanceté, quelque chose – sa famille lui a dit qu’il devait ressembler davantage à Diego Costa lorsqu’il est allé à Chelsea en 2017 – et vous vous demandez si vous pouvez compter sur lui. Quelque chose qui signifie que ces ratés vendredi soir n’avaient pas l’impression d’être juste vendredi soir.

Mais voici le problème : bien que cela puisse augmenter la frustration des fans et la tentation de s’en prendre à lui, ce n’est pas une raison pour se mettre sur le dos d’un joueur comme ça. Plutôt l’inverse. Et pour répéter : ce n’étaient pas que des sifflets. Ils lui chantaient en fait, lui disant à quel point il était mauvais. Tout ce temps loin des terrains et vous revenez et faites cette à votre propre joueur ? Sérieusement?

Et à Morata, de tous les gens ?

Il y a parfois eu une forte impression de vulnérabilité à propos de Morata, le sentiment que les choses n’allaient pas bien. Il était difficile de ne pas écouter les chants et de penser que les fans avaient choisi le joueur qu’ils pouvaient le plus blesser, celui qu’ils pouvaient le plus couler, et au-delà de tous les éléments humains, on se demande à quel point ils sont stupides.

Morata a parlé ouvertement – ​​remarquablement ouvertement, en fait, de la pression – dans le passé de ne pas toujours se sentir bien, de sa tête baissée. Prenez cette ligne : « Parfois, je rentre chez moi, je mets le jeu en marche et je me dis ‘Comment puis-je rater ça ?’ Ça vous touche, ça vous touche aussi de savoir que votre carrière dépend aussi de l’opinion des journalistes, des fans, des réalisateurs, et parfois ils ne sont pas vraiment qualifiés pour juger. « A-t-il marqué des buts ? Non ? Un jeu de merde. .' »

Comme le dit Luis Enrique, Je dois être celui qui en sait le moins. Morata le sait, mais cela ne le rend pas imperméable, cela ne veut pas dire que ce n’est pas dans sa tête, et cela ne veut pas dire qu’il n’entend pas les chansons. Il les aura entendus, et fort.

Lorsqu’ils ont joué ensemble à la Juventus, Gigi Buffon a un jour trouvé Morata en larmes. Il lui conseilla de ne laisser personne voir cela ; non pas parce qu’il devrait le mettre en bouteille, mais parce que les gens en profiteraient, l’utiliseraient, s’en saisiraient. Il ne devait pas leur donner cette chance, mais même ceux qui ne réalisent pas les dégâts qu’ils font peuvent le faire. Le gardien italien a insisté sur le fait que Morata pourrait être parmi les meilleurs au monde « si seulement il pouvait surmonter ses problèmes mentaux ». Dans les coulisses, il a aidé Morata, l’a guidé.

Luis Enrique a fait de même. Vendredi, à la veille du deuxième match de l’Euro 2020 de l’Espagne, l’entraîneur – qui ne révèle jamais, jamais son équipe, même pas qui va jouer dans le but – a fait exactement cela. Demain, a-t-il dit, la composition de l’Espagne contre la Pologne serait « Morata et 10 autres ». Il a même envoyé Morata rencontrer les médias lors de la conférence de presse d’avant-match : c’était une démonstration de force et de solidarité, une tentative de le faire se tenir droit, fier, d’avoir son mot à dire. Dire aux médias (même si ce n’était pas vrai) qu’il n’était pas troublé par cela. Que la balle entrerait, et alors ils verraient.

Comme l’avait dit Laporte : « peut-être qu’il marquera trois et fermera la gueule à tout le monde. Peut-être, et peut-être que faire cela aiderait. C’était un manager protégeant et projetant son joueur : poussant bien sûr, mais l’aidant aussi, le guidant, le renforçant, disant aux sceptiques qu’il n’était pas des leurs et qu’il n’allait pas non plus reculer, quoi que tu dises. Il était du côté de Morata. Il le soutenait jusqu’au bout.

Les fans devraient faire de même. L’indice est dans les mots : partisans. Ce n’est pas un joueur à siffler ou à huer, encore moins quelqu’un à assassiner en chanson. Parce que c’est une personne et parce que c’est un joueur : Alvaro Morata est l’attaquant espagnol, votre attaquant, quelqu’un que vous êtes censé soutenir.