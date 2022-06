L’Espagne a battu Singapour 11-6 pour décrocher le titre de la Coupe du monde de poule pour la première fois | Nouvelles du billard

Les Espagnols David Alcaide et Francisco Sanchez Ruiz avec Aloysius Yapp et Toh Lian Han de Singapour avant la finale. Crédit : Taka Wu/Matchroom Multi Sport

L’Espagne a remporté la Coupe du monde de poule 2022, remportant la compétition pour la première fois après avoir battu Singapour en finale 11-6.

Les Espagnols, menés par David Alcaide et Francisco Sanchez Ruiz, ont atteint la finale au galop avec seulement huit paniers avant leur match contre les Singapouriens Aloysius Yapp et Toh Lian Han pour un coup de gloire.

L’Espagne a battu Singapour 11-6 en finale. Taka Wu/Matchroom Multi Sport

Alcaide et Sanchez Ruiz ont remporté le retard et à partir de là, c’était un rack d’ouverture de voile simple malgré qu’il soit non conventionnel avec quelques nerfs précoces du duo. Dans le deuxième rack et malgré une faible pause selon les normes d’Alcaide, il a gardé Singapour accroché à sa prochaine chance à la table pour placer la bille blanche derrière les cinq et garder les deux du côté opposé. Lian Han a commis une faute et à partir de là, l’Espagne s’est inclinée 2-0.

Dans le troisième et Sanchez Ruiz s’est asséché, ce qui a ouvert à Singapour le moment de prendre son premier rack uniquement pour que Yapp ne laisse aucun angle sur le Lian Han. De là, Alcaide et Sanchez Ruiz sont revenus à la table pour garder le break entre leurs mains à 3-0 et bientôt 4-0.

Singapour a eu sa chance après qu’Alcaide ait commis une faute en sautant pour faire les trois. Lian Han et Yapp se sont précipités pour réduire le déficit initial à trois. Avant trop longtemps, c’était deux alors que Yapp et Lian Han ont trouvé un accident vasculaire cérébral.

L’erreur de sécurité de Lian Han était médiocre dans le septième rack et Sanchez Ruiz et Alcaide ont bondi pour établir un tampon à trois racks et s’approcher de la mi-étape de la victoire. Cette étape à mi-parcours a été rapidement atteinte à 6-2 contre l’Espagne.

Dans le rack suivant, Yapp a opté pour un ambitieux combo 2-9 donnant un coup de pied à la table à deux uniquement pour qu’il ne se détache pas, mais le meilleur était encore à venir pour le finaliste de l’US Open, qui a fait un saut expert pour le mettre en pot. avant de nettoyer la table avec Lian Han pour revenir 6-3.

Avec Lian Han brisant dans le 10e rack, Lian Han est parti sans coup et l’Espagne est revenue bien pour passer à sept racks deux malgré un coup de fortune de Sanchez Ruiz qui a encaissé le ballon dans le coin opposé que prévu après avoir attrapé le autre poche. Alcaide s’est asséché dans le rack suivant et Singapour a encore réduit son retour à 7-4.

Singapour n’avait pas vraiment fait trop de mal malgré le score et une pause et une course dans le 12e rack l’ont montré alors qu’ils y revenaient à 7-5 et bientôt 7-6.

L’Espagne a été gelée pendant un court moment sur leurs chaises jusqu’à ce que Yapp se gratte pendant la pause alors que les trois embrassaient la bille blanche dans la poche supérieure gauche. Ce fut un moment clé alors que l’assaut de Singapour s’accélérait. Alcaide et Sanchez Ruiz ont eu une course de routine à partir de là pour être à trois de la gloire. La distance pour la victoire est rapidement devenue deux pour l’Espagne après deux crochets en l’espace de deux balles derrière le sept brun. Tout d’abord, pour l’Espagne sur les deux qu’ils ont faites uniquement pour laisser Yapp ouvert. Cela a laissé Lian Han accro seulement pour qu’il gratte et donne à l’Espagne la table pour être proche de la ligne d’arrivée.

Alcaide est parti en l’air pour empocher celui au début du rack suivant uniquement pour qu’il gratte dans le processus et rende la table à Singapour. Lian Han a laissé Yapp à court d’un tir clair sur les sept, le forçant à l’encaisser pour le laisser au milieu de la table pour un tir exquis d’Alcaide pour aider l’Espagne à atteindre la colline.

Sanchez Ruiz a breaké dans le dernier rack pour laisser un beau combo 2-9 pour sceller une victoire spéciale pour l’Espagne.

David Alcaide et Francisco Sanchez Ruiz ont scellé la victoire espagnole. Crédit : Taka Wu/Matchroom Multi Sport

Alcaide a déclaré: « Chaque jour, nous avions plus de confiance. Tous les scores, 7-1, 7-1, 9-2, quand vous regardez, vous pensez que c’est notre moment, allons-y.

« Pour être honnête, en demi-finale et en finale, nous étions parfois si nerveux. Mais quand nous avions des coups durs, nous jouions si bien.

« Je pense que lorsque vous jouez pour une équipe, c’est plus spécial que lorsque vous jouez en simple. C’est mon petit frère. Nous jouons ensemble depuis 10 ans et avons travaillé si dur. Ce moment est incroyable pour nous. »

Sanchez Ruiz a ajouté : « Tout d’abord, je veux dire merci à tout le monde. Je veux dire merci à mon partenaire. Il a joué une combinaison incroyable.

« Nous nous sentons si bien en ce moment. Nous travaillons si dur. Nous voyageons partout dans le monde. Nous rêvons un instant comme celui-ci et nous l’avons obtenu aujourd’hui. »