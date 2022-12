L’Espagne a autorisé les niveaux de NO2 à dépasser les limites à Madrid et à Barcelone, selon les règles de la justice de l’UE

L’Espagne a autorisé les niveaux de pollution de l’air par le dioxyde d’azote à dépasser systématiquement les limites de l’UE à Madrid et à Barcelone entre 2010 et 2018, a statué la Cour de justice européenne, ouvrant potentiellement la voie à Bruxelles pour demander des sanctions. La commission exécutive de l’UE avait demandé en 2019 au plus haut tribunal du bloc de prendre des mesures contre l’Espagne pour la mauvaise qualité de l’air dans ses deux plus grandes villes, arguant qu’elle ne protégeait pas les citoyens contre la pollution. La Commission n’a pas indiqué quelles sanctions elle pourrait chercher à imposer, le cas échéant, mais dans le cadre de la procédure d’infraction de l’UE, celles-ci peuvent inclure soit un paiement journalier, soit une somme forfaitaire. Le tribunal a conclu que les taux nocifs de NO 2 dans les airs avait dépassé les limites dans des zones avec une population combinée de 7,3 millions d’habitants, y compris les deux grandes villes et Valles-Baix Llobregat, une zone industrielle près de Barcelone. Barcelone lance un plan de 10 ans pour récupérer les rues de la ville des voitures Lire la suite “L’Espagne n’a pas veillé à ce que les plans de qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour garantir que la période pendant laquelle les valeurs limites pour le NO 2 sont dépassées est aussi courte que possible, en omettant d’adopter, depuis le 11 juin 2010, des mesures appropriées pour assurer le respect de ces valeurs limites », indique l’arrêt. Il a déclaré qu’il appartiendrait désormais à la commission de prendre toute mesure potentielle. Janet Sanz, adjointe au maire et chef du département de l’environnement de Barcelone, a déclaré que la ville se concentrait sur l’amélioration des transports publics et l’utilisation de vélos et d’autres mesures pour lutter contre la pollution, et que les administrations centrales et régionales devraient faire leur part. “Nous sommes sur la bonne voie depuis trois ans, mais nous ne nous arrêterons pas là”, a-t-elle déclaré aux journalistes. Inscrivez-vous pour Terre à terre Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires les plus importantes de la planète. Recevez toute l’actualité environnementale de la semaine – le bon, le mauvais et l’essentiel

À Madrid, où un programme à faibles émissions dans une zone centrale restreinte est au cœur de la guerre politique depuis des années, le maire conservateur accuse l’administration de son prédécesseur de gauche de ne pas s’attaquer à la pollution de l’air. L’opposition reproche au maire d’avoir annulé certaines mesures anti-pollution.