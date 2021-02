Le site Web avait un design simple, presque slapdash avec une bannière bleu clair et un nom étrange: Slate Star Codex. C’était nominalement un blog, écrit par un psychiatre de la région de la baie qui se faisait appeler Scott Alexander (un anagramme proche de Slate Star Codex). C’était aussi l’épicentre d’une communauté appelée les rationalistes, un groupe qui visait à réexaminer le monde par une réflexion froide et prudente. Dans un style érudit, drôle, étrange et incroyablement verbeux, le blog a exploré tout, de la science et de la médecine à la philosophie et à la politique en passant par la montée de l’intelligence artificielle. Il a remis en question les idées populaires et a confirmé le droit de discuter des questions litigieuses. Cela pourrait impliquer un nouvelle vision de la génétique de la dépression ou critique du mouvement #MeToo. En conséquence, la conversation qui a prospéré à la fin de chaque article de blog – et dans les forums connexes sur le site de discussion Reddit – a attiré un éventail inhabituellement large de voix. «C’est le seul endroit que je connais en ligne où vous pouvez avoir des conversations civiles entre des personnes ayant un large éventail de points de vue», a déclaré David Friedman, économiste et juriste qui participait régulièrement à la discussion. Les collègues commentateurs du site, a-t-il noté, représentaient un large éventail de points de vue. «Ils vont politiquement du communiste à l’anarcho-capitaliste, religieusement du catholique à l’athée, et professionnellement d’un spécialiste des fusées littéral à un plombier littéral – qui sont tous deux des gens intéressants.»

Les voix comprenaient également des suprémacistes blancs et des néo-fascistes. Les seules personnes qui ont eu du mal à se faire entendre, a déclaré le Dr Friedman, étaient des «guerriers de la justice sociale». Ils étaient considérés comme une menace pour l’une des croyances fondamentales de la discussion: la liberté d’expression. Alors que le discours national fondait en 2020, alors que la course à la présidentielle prenait de l’ampleur, que la pandémie se propageait et que les manifestations montaient contre la violence policière, de nombreux acteurs de l’industrie de la technologie considéraient les attitudes encouragées sur Slate Star Codex comme une meilleure voie à suivre. Ils se méfiaient profondément des médias traditionnels et préféraient généralement que la discussion se déroule selon leurs propres conditions, sans examen minutieux du monde extérieur. Les idées qu’ils ont échangées étaient souvent controversées – liées au sexe, à la race et aux capacités inhérentes, par exemple – et les voix qui pourraient repousser étaient tenues à distance. Slate Star Codex était une fenêtre sur la psyché de la Silicon Valley. Il y a de bonnes raisons d’essayer de comprendre cette psyché, car les décisions prises par les entreprises technologiques et les personnes qui les dirigent affectent finalement des millions de personnes. Et la Silicon Valley, une communauté d’iconoclastes, a du mal à décider de ce qui est interdit pour nous tous. Sur Twitter et Facebook, les dirigeants étaient réticents à supprimer des mots de leurs plateformes – même lorsque ces mots étaient faux ou pouvaient conduire à la violence. Dans certains laboratoires d’IA, ils lancent des produits – y compris des systèmes de reconnaissance faciale, des assistants numériques et des chatbots – tout en sachant qu’ils peuvent être biaisés contre les femmes et les personnes de couleur, et parfois cracher des discours haineux.

Pourquoi rien retenir? C’était souvent la réponse à laquelle un rationaliste arrivait. Et peut-être l’endroit le plus clair et le plus influent pour regarder cette réflexion se dérouler était sur le blog de M. Alexander. «Il n’est pas surprenant que cela se soit répandu dans l’industrie de la technologie. L’industrie de la technologie aime les perturbateurs et la pensée perturbatrice », a déclaré Elizabeth Sandifer, une universitaire qui suit de près et documente les rationalistes. «Mais cela peut conduire à de réels problèmes. La nature contrariante de ces idées les rend attrayantes pour les personnes qui ne pensent peut-être pas assez aux conséquences. L’attrait des idées au sein de la Silicon Valley est ce qui a fait de M. Alexander, qui avait également écrit sous son prénom, Scott Siskind, et son blog une lecture essentielle. Mais à la fin du mois de juin de l’année dernière, lorsque j’ai contacté M. Siskind pour discuter du blog, il a disparu. Ce que croient les rationalistes Les racines de Slate Star Codex remontent à plus d’une décennie à un chercheur en IA polémiste et autoproclamé nommé Eliezer Yudkowsky, qui pensait que les machines intelligentes pourraient finir par détruire l’humanité. Il a été une force motrice derrière la montée des rationalistes. Les rationalistes se considéraient comme des personnes qui appliquaient la pensée scientifique à presque tous les sujets. Cela impliquait souvent un «raisonnement bayésien», une façon d’utiliser les statistiques et les probabilités pour informer les croyances. Parce que les rationalistes croyaient que l’intelligence artificielle pouvait finir par détruire le monde – une peur pas entièrement nouvelle pour quiconque ayant vu des films de science-fiction – ils voulaient s’en prémunir. De nombreux travaillé pour et a donné de l’argent à MIRI, une organisation créée par M. Yudkowsky dont la mission déclarée était «la sécurité de l’IA». Mais c’était les autres choses qui faisaient que les rationalistes se sentaient comme des valeurs aberrantes. Ils étaient «facilement persuadés par des choses étranges et contrariantes», a déclaré Robin Hanson, professeur d’économie à l’Université George Mason qui a aidé à créer les blogs qui ont engendré le mouvement rationaliste. «Parce qu’ils ont décidé qu’ils étaient plus rationnels que les autres, ils ont fait confiance à leur propre jugement interne.»

De nombreux rationalistes ont adopté «l’altruisme efficace», un effort pour refaire la charité en calculant combien de personnes bénéficieraient d’un don donné. Certains ont adopté les écrits en ligne des «néoréactionnaires» comme Curtis Yarvin, qui tenait croyances racistes et a décrié la démocratie américaine. C’étaient pour la plupart des hommes blancs, mais pas entièrement. La communauté était organisée et soudée. Deux organisations de la région de la Baie ont organisé des séminaires et des camps d’été au lycée sur la façon de penser rationaliste. «Le programme couvre des sujets allant de la modélisation causale et des probabilités à la théorie des jeux et aux sciences cognitives», lit-on sur un site Web promettant aux adolescents un été d’apprentissage rationaliste. «Comment pouvons-nous comprendre notre propre raisonnement, notre comportement et nos émotions? Comment pouvons-nous penser plus clairement et mieux atteindre nos objectifs? » Les rationalistes ont organisé des rencontres régulières dans le monde entier, de la Silicon Valley à Amsterdam en passant par l’Australie. Certains vivaient dans des maisons de groupe. Certains pratiquaient le polyamour. « Ce ne sont que des hippies qui parlent beaucoup plus du théorème de Bayes que des hippies originaux », a déclaré Scott Aaronson, professeur à l’Université du Texas qui a séjourné dans l’une des maisons du groupe. Pour Kelsey Piper, qui a adopté ces idées au lycée, vers 2010, le mouvement consistait à apprendre «à faire le bien dans un monde qui change très rapidement». Oui, la communauté a pensé à l’IA, a-t-elle dit, mais elle a également pensé à réduire le prix des soins de santé et à ralentir la propagation de la maladie. Slate Star Codex, qui a vu le jour en 2013, l’a aidée à développer une «confiance calibrée» dans le système médical. De nombreuses personnes qu’elle connaissait, a-t-elle dit, se sentaient dupées par les psychiatres, par exemple, qui, à leur avis, ne savaient pas clairement les coûts et les avantages de certains traitements.