L’espace secret de Séoul : un vaste tunnel mystérieux révélé pour la première fois

Si vous regardez au bon endroit, sous les rues animées du cœur de Séoul, vous rencontrerez quelque chose d’inattendu : des stalactites.

Ils pendent de façon menaçante au plafond sombre, témoins du passage du temps et de décennies de négligence.

Ces gisements de minéraux se sont rassemblés sous la Séoul Plaza, probablement l’un des espaces les plus connus de Corée du Sud, célèbre pour accueillir de tout, des manifestations aux concerts, dans un vaste tunnel souterrain mystérieux dont même les responsables de la ville ne sont pas sûrs.

Le tunnel – qui s’étend sur 335 mètres et couvre une superficie impressionnante de 3 000 mètres carrés – est resté caché pendant des décennies, jusqu’à aujourd’hui. Des visites publiques de cette bizarrerie urbaine sont proposées pour la première fois et pour une durée limitée.

Le point de départ de la visite guidée est James Bond. Après avoir enfilé un masque anti-poussière, un casque de sécurité et des couvre-chaussures de protection, nous entrons par la porte dérobée d’une ludothèque aujourd’hui démolie dans une arcade souterraine, pénétrant dans l’obscurité totale.

Toutes les quelques minutes, vous pouvez entendre le grondement de la ligne 2 du métro ci-dessous.

Le tunnel est situé à seulement 13 mètres sous la place de Séoul, sous le premier centre commercial souterrain de la ville, entre les stations Euljiro 1-ga et City Hall.

L’entrée quelque peu discrète du tunnel sous la Séoul Plaza. Photographie : Raphael Rashid/The Guardian

L’un des participants à la visite, Lee, décrit l’expérience comme « un peu effrayante », mentionnant qu’il était déjà passé plusieurs fois devant la ludothèque sans se rendre compte qu’elle contenait un secret. « J’espère que quel que soit le devenir de ce site, les visiteurs pourront découvrir l’histoire de la ville », dit-il.

Il est facile de supposer que l’espace servait de bunker anti-aérien, ce qui n’est pas rare en Corée du Sud étant donné la proximité du pays avec la Corée du Nord. Mais son objectif initial est inconnu. Les autorités municipales pensent qu’il aurait pu être construit pour relier deux stations de métro, mais qu’il n’a jamais été utilisé.

La visite d’une heure donne un aperçu de l’histoire de la planification de la ville, notamment de la construction du métro de Séoul à partir du début des années 1970.

Certains des premiers touristes explorent le mystérieux tunnel de Séoul. Photographie : Raphael Rashid/The Guardian

Notre guide explique que la construction de la ligne 2 a nécessité une excavation vers le bas depuis la surface, plutôt que d’utiliser les méthodes de forage de tunnel plus modernes d’aujourd’hui. Lorsque la station Euljiro 1-ga a ouvert ses portes en 1983, cet espace inutilisé a probablement été créé, recouvert et laissé intact pendant plus de 40 ans.

Le dévoilement de cet espace caché s’inscrit dans un projet de ville visant à transformer les stations de métro en attractions urbaines. Les citoyens auront désormais jusqu’à la mi-octobre pour soumettre des suggestions sur la manière de l’utiliser.

Hong Sun-ki, directeur du Bureau de planification des futurs espaces urbains de Séoul, décrit la visite comme « une opportunité de découvrir les histoires cachées de la ville » et d’explorer un espace « que vous n’auriez jamais pu imaginer ».

Cela soulève également la question suivante : quels autres secrets cachés la ville pourrait-elle receler ?