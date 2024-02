L’espace pourrait constituer une menace inattendue pour notre microbiome intestinal, découvrent les scientifiques : ScienceAlert

Depuis plus d’un siècle, les gens rêvent du jour où l’humanité (en tant qu’espèce) s’aventurerait dans l’espace.

Au cours des dernières décennies, ce rêve s’est rapproché de sa réalisation, grâce à l’essor de l’industrie spatiale commerciale (NewSpace), au regain d’intérêt pour l’exploration spatiale et aux projets à long terme visant à établir des habitats en orbite terrestre basse (LEO), sur l’orbite terrestre basse. surface lunaire et Mars.

Au vu de cette progression, il est clair que l’exploration spatiale ne sera plus réservée aux astronautes et aux agences spatiales gouvernementales pour longtemps.

Mais avant que la « Grande Migration » puisse commencer, de nombreuses questions doivent être résolues. À savoir, comment une exposition prolongée à la microgravité et aux rayonnements spatiaux affectera-t-elle la santé humaine ? Il s’agit notamment des aspects bien étudiés de la perte de densité musculaire et osseuse et de l’impact du temps passé dans l’espace sur le fonctionnement de nos organes et sur notre santé cardiovasculaire et psychologique.

Dans un étude récente, une équipe internationale de scientifiques s’est penchée sur un aspect souvent négligé de la santé humaine : notre microbiome. En bref, comment le temps passé dans l’espace affectera-t-il nos bactéries intestinales, essentielles à notre bien-être ?

L’équipe était composée de chercheurs biomédicaux du Centre de recherche sur la protection contre les rayonnements ionisants et non ionisants (INIRPRC) du Université des sciences médicales de Chiraz (SUMS), l’Université internationale libanaise, l’Université internationale de Beyrouth, le Collège MVLS de l’Université de Glasgow, le Centre de mathématiques appliquées et de bioinformatique (CAMB) à l’Université Gulf au Koweït, le Institut de physique nucléaire (NPI) de l’Académie tchèque des sciences (CAS), et le Technische Universität Wien Atominstitut à Vienne. L’article qui décrit leurs découvertes est paru récemment dans Frontières de la microbiologie.

Un microbiome est l’ensemble de tous les microbes qui vivent sur et dans notre corps, notamment les bactéries, les champignons, les virus et leurs gènes respectifs. Ces microbes sont essentiels à la façon dont notre corps interagit avec l’environnement, car ils peuvent affecter la façon dont nous réagissons à la présence de corps et de substances étrangers.

En particulier, certains microbes modifient les corps étrangers de manière à les rendre plus nocifs, tandis que d’autres agissent comme un tampon atténuant les effets des toxines. Comme ils le notent dans leur étude, le microbiote des astronautes sera confronté à un stress élevé dû à la microgravité et aux rayonnements spatiaux, notamment aux rayons cosmiques galactiques (GCR).

Les rayons cosmiques sont une forme de rayonnement à haute énergie composée principalement de protons et de noyaux atomiques dépouillés de leurs électrons qui ont été accélérés à une vitesse proche de la vitesse de la lumière.

Lorsque ces rayons sont générés à partir d’éléments plus lourds que l’hydrogène ou l’hélium, leurs noyaux à haute énergie sont appelés ions HZE, qui sont particulièrement dangereux. Lorsque ceux-ci ont un impact sur notre atmosphère ou sur le blindage protecteur à bord des engins spatiaux ou sur le Station spatiale internationale (ISS), ils se traduisent par des gerbes de particules secondaires.

Alors que la magnétosphère et l’atmosphère protectrices de la Terre empêchent la plupart de ces particules d’atteindre la surface, les astronautes dans l’espace y sont régulièrement exposés.

Comme l’ont noté les auteurs, des recherches antérieures ont montré comment cette exposition pourrait potentiellement améliorer la résilience des astronautes aux radiations, un processus connu sous le nom de radio-adaptation. Cependant, ils ont également noté que le degré d’adaptation des astronautes variait d’un astronaute à l’autre, certains subissant des effets biologiques néfastes avant de se lancer dans une mission dans l’espace lointain.

Pour cette raison, ils recommandent de mener des recherches plus approfondies pour déterminer les risques associés à l’environnement spatial, car celui-ci est principalement constitué de protons, auxquels les astronautes seront exposés avant de rencontrer des particules HZE.

Le modèle multimission de la NASA suggère que la première mission d’un astronaute peut être une dose d’adaptation. Cependant, l’équipe note que les recherches actuelles suggèrent qu’un deuxième vol spatial n’augmente pas nécessairement les risques d’anomalies génétiques autant que prévu. Cela pourrait signifier que le corps pourrait disposer d’un mécanisme de défense naturel radio-adaptatif.

En termes de recommandations, l’équipe a salué l’ISS comme étant l’environnement idéal pour tester la réponse du microbiome humain aux rayonnements spatiaux et à la microgravité. Ils abordent également le manque de recherche dans ce domaine et la manière dont les effets à long terme des rayonnements sur les microbiotes et les bactéries environnementales sont mal compris :

“La Station spatiale internationale (ISS) est un système unique et contrôlé pour étudier l’interaction entre le microbiome humain et le microbiome de ses habitats. L’ISS est un système fermé hermétiquement, mais il héberge de nombreux micro-organismes… Dans ce contexte, les scientifiques de la NASA n’a pas considéré que l’adaptation ne se limite pas aux astronautes et à l’exposition aux radiations des bactéries à l’intérieur du corps d’un astronaute ou que les bactéries à l’intérieur de la station spatiale pourraient induire une résistance non seulement aux niveaux élevés de dommages à l’ADN causés par les HZE, mais également à d’autres facteurs menaçant l’activité bactérienne tels que comme antibiotiques. »

Une résistance accrue aux antibiotiques pourrait mettre la vie des astronautes en danger, qui courent des risques de blessures et d’infections lors de missions de longue durée. En outre, ils soulignent comment les voyages spatiaux et l’exposition prolongée à la microgravité peuvent affaiblir le système immunitaire, réduisant ainsi la résistance naturelle des astronautes aux microbes – en particulier ceux qui présentent des niveaux élevés de résistance aux radiations, à la chaleur, aux UV et à la dessiccation, et peuvent donc survivre dans un espace. environnement. Comme ils le résument :

“Dans une compétition entre les astronautes et leurs microbiomes pour s’adapter à l’environnement spatial difficile, les micro-organismes pourraient devenir les gagnants car ils peuvent évoluer et s’adapter plus rapidement que les humains grâce à l’acquisition rapide de gènes microbiens. Les micro-organismes ont un temps de génération beaucoup plus court, ce qui leur permet pour produire beaucoup plus de descendants, chacun avec des mutations génétiques uniques qui peuvent les aider à survivre dans l’environnement spatial. »

Pour cette raison, l’équipe de recherche souligne que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour estimer l’ampleur de l’adaptation des micro-organismes avant le lancement des missions.

Cela pourrait être crucial pour identifier les risques potentiels et développer des stratégies d’atténuation, de nouvelles thérapies et interventions. Ils recommandent également que les astronautes subissent régulièrement des tests cytogénétiques pour mesurer leur réponse adaptative et que seuls ceux qui présentent une réponse adaptative élevée à de faibles doses de rayonnement soient sélectionnés pour des missions où ils seraient exposés à des doses plus élevées.

Ils reconnaissent également que l’étude des microbiomes des astronautes dans l’espace présente plusieurs défis. Il s’agit notamment de la difficulté de mener des expériences dans un environnement de microgravité, qui peut affecter la croissance et le comportement des micro-organismes, ce qui rend difficile l’obtention de données précises et fiables.

Il existe également un risque potentiel de propagation d’agents pathogènes dans un environnement fermé doté de systèmes d’air recyclé.

Cependant, ces recherches doivent être menées avant de pouvoir réaliser une exploration de l’espace lointain en équipage, car elles ont le potentiel d’identifier des agents pathogènes potentiels et de développer des stratégies pour empêcher leur propagation au cours des missions.

Cet article a été initialement publié par L’univers aujourd’hui. Lis le article original.