L’espace et les soins de santé avec les astronautes Bob Thirsk et Dave Williams

Cette conversation spéciale présente Bob Thirsk et Dave Williams, deux Canadiens qui ont commencé leur carrière comme médecins avant de devenir des astronautes et des administrateurs de soins de santé qui ont battu des records.

Bob et Dave expliquent comment les vols spatiaux et les soins de santé pourraient avoir plus en commun que vous ne le pensez, de la formation intensive et de la robotique à la santé virtuelle et à la responsabilité de prendre soin de notre planète.

Chapitres

Qu’est-ce qui a poussé Bob et Dave à devenir astronautes ? 2:50

Le rôle du Canada dans l’exploration spatiale 5:46

Être médecin vous prépare à devenir astronaute 8:13

L’exploration spatiale stimule l’innovation dans les soins de santé 11h30

Nous vivons dans un village planétaire 25:05

Retour aux soins de santé après la retraite des astronautes 32:24

Regarder l’épisode

Biographies des invités

Robert « Bob » Thirsk est né dans la région sanitaire de Fraser, à New Westminster, et détient le record canadien du temps passé dans l’espace le plus long, soit plus de 204 jours. Il est un ancien ingénieur, médecin de famille et vice-président des affaires publiques, gouvernementales et institutionnelles des Instituts de recherche en santé du Canada. Il siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs organismes à vocation sociale.

Dave Williams a passé plus de 17 heures à marcher dans l’espace, un record canadien. Il est un ancien médecin urgentiste, directeur du département des services d’urgence du Sunnybrook Health Science Centre et président-directeur général du Southlake Regional Health Centre à Newmarket, en Ontario. Il est actuellement professeur adjoint de chirurgie à l’Université de Toronto et à l’Université McGill.

À propos de The Heart of It

Dans chaque épisode, la Dre Victoria Lee, présidente et directrice générale de Fraser Health, emmène les auditeurs au cœur des soins de santé, où la passion, le dévouement et l’innovation favorisent la santé individuelle, communautaire et planétaire.

Avez-vous vu notre épisode précédent, qui était une conversation sur la mort et le fait de mourir?

Cet épisode de The Heart of It a été enregistré sur les territoires traditionnels, ancestraux et partagés non cédés des Premières Nations q̓ ic̓əy̓ (Katzie), q̓ʷɑ:n̓ƛ̓ən̓ (Kwantlen), kʷikʷəƛ̓ əm (Kwikwetlem), Qayqayt et Semiahmoo, sur les terres visées par un traité de la Première Nation sc̓əwaθən məsteyəxʷ (Tsawwassen) et sur le territoire de l’Association des Métis de Surrey-Delta.