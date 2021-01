Au 17ème siècle, lorsque l’astronome italien Galileo Galilei a regardé l’immensité inconnue de l’espace à l’aide de son ingénieux télescope, il a vu le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Si le polymathe avait regardé à travers le télescope en 2021, il aurait peut-être été déçu de trouver non pas des étoiles et d’autres « bizarreries spatiales » si louées par les mortels, mais des morceaux de déchets et de plastique.

Un ‘îlot de plastique à la dérive’

Alors que les passionnés de l’espace sont assis dans leurs maisons en peluche se félicitant des exploits humains sur Mars et du message fort que nous envoyons aux extraterrestres qui notent silencieusement mais sûrement tout ce que nous faisons, l’espace se remplit d’innombrables morceaux de déchets. Six mille tonnes de celui-ci.

Des estimations récentes d’experts et de modèles scientifiques ont révélé 128 millions de débris spatiaux flottant sans but dans l’espace extra-atmosphérique. Celles-ci ne représentent que celles de 1 mm ou moins. Il existe également 34 000 pièces plus grandes mesurant plus de 10 cm.

En fait, certains experts comme Ekaterini Kavvada, direction générale de l’industrie de défense et de l’espace à la Commission européenne, ont appelé la masse de débris spatiaux – en particulier dans l’orbite inférieure de la Terre – une «île dérivante de plastique».

Prends ça, Galilée.

Que laissons-nous dans l’espace?

Aussi dur que cela puisse paraître, il n’est pas surprenant que les humains aient réussi à polluer non seulement le connu (la Terre) mais aussi l’inconnu (l’espace). Après tout, nettoyer après nous-mêmes n’a jamais été une caractéristique humaine.

Elon Musk, Richard Branson et d’autres ne veulent pas que nous mesurions le coût de l’exploration spatiale en tonnes métriques de déchets, mais en dollars. C’est juste la mauvaise façon. En fait, chaque tentative de comprendre l’univers le laisse un peu plus pollué.

De petits morceaux de roquettes qui se détachent du corps lorsqu’ils sont lancés dans l’espace, ou des égratignures de peinture écaillée d’un vaisseau spatial ancien, des satellites disparus, des restes de propulseurs de fusée, des restes d’explosions passées d’objets fabriqués par l’homme, tous contribuent aux débris spatiaux. Une estimation de 2018 de la NASA a estimé le nombre de satellites disparus dans l’espace à 500000.

Mais ne sous-estimez pas ces vestiges dérivants de la curiosité humaine (et de la vanité). Même un humble morceau de débris spatiaux de 1 cm représente la menace de détruire potentiellement des satellites de plusieurs millions de dollars et de provoquer des explosions à grande vitesse dans le ciel en raison des vitesses élevées auxquelles ils se précipitent.

Bien que les débris spatiaux n’aient pas encore causé de dommages graves à la Terre, n’oublions pas ce moment 2015 lorsqu’un morceau plutôt renégat d’un satellite russe défunt voyageant à la vitesse périlleuse de huit miles par seconde a poussé trois membres d’équipage de l’ISS à s’abriter d’urgence dans la capsule Soyouz.

Coupé à septembre 2020 quand Astronautes de l’ISS a dû faire une «manœuvre d’évitement» pour échapper à un morceau de ferraille céleste. Et ce n’était que l’un des trois incidents de ce type qui se sont produits l’année dernière. L’ISS, qui plane à environ 240 km au-dessus de la Terre, orbite à la vitesse de 17 000 miles par heure. À cette vitesse, même une toute petite collision peut causer des dommages inimaginables non seulement à l’équipement, mais aussi mettre en danger la vie des membres d’équipage à bord.

Nettoyer l’univers

Les preuves scientifiques croissantes des dangers physiques de la pollution spatiale ont accru l’élan de la gestion et du nettoyage des déchets spatiaux au fil des ans.

Mais en ce qui concerne les entreprises privées et publiques à la pointe de l’exploration spatiale, il reste encore beaucoup à faire.

Pour être juste envers Musk, sa société aérospatiale SpaceX a lancé en 2018 une fusée Falcon 9 dans l’espace qui porté ainsi que des fournitures pour la Station spatiale internationale, un « balayeur spatial » expérimental supplémentaire pour nettoyer les débris spatiaux. Avec le test de l’appareil, connu sous le nom de «RemoveDEBRIS», les scientifiques espéraient que cet espace serait entièrement nettoyé.

C’était le 53e lancement de l’entreprise dans l’espace. En 2020, SpaceX a réalisé 100 lancements avec un ensemble de satellites Starlink qui ont été envoyés dans l’espace le 24 octobre. On se demande combien de machines « RemoveDEBRIS » (créées par le centre spatial de l’Université du Surrey au Royaume-Uni et non par SpaceX) il faudrait pour nettoyer tous les débris de tous les satellites de Musk seulement.

Plus il y a de satellites envoyés dans l’espace, plus le risque qu’ils se brisent les uns sur les autres est grand. Et avec des entreprises comme SpaceX et OneWeb envoyant des constellations entières de satellites dans l’orbite terrestre inférieure (LEO) déjà encombrée, les experts craignent de déclencher le syndrome de Kessler – une réaction en chaîne qui conduit à la création de plus de déchets spatiaux en raison de collisions entre l’espace existant. déchet.

Optimisme ou insouciance?

Certains scientifiques optimistes espèrent que le problème des débris spatiaux se résoudra, car les objets dans l’espace ont tendance à s’éroder avec le temps en raison d’une exposition prolongée à l’espace. Mais ce n’est peut-être rien de plus qu’un vœu pieux.

Prenons, par exemple, le cas d’un satellite de télédétection Envisat en panne qui se déplace actuellement dans l’espace après que l’Agence spatiale européenne a perdu tout contact avec lui en 2012. Le satellite, qui a la taille d’un bus terrestre, devrait traîner. pendant 150 ans avant de s’éroder naturellement.

Afin de résoudre ce problème, le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell proclamé dans une discussion en ligne partagée par le magazine Time en octobre 2020, selon laquelle les programmes Starship de nouvelle génération de la société pourraient aider à nettoyer l’espace. Mais le noble objectif reste secondaire par rapport à l’objectif principal de l’entreprise qui est de mettre en place une route spatiale conventionnelle pour transporter des personnes et des marchandises vers et depuis la lune.

En comparaison, les petits acteurs privés proposent maintenant des alternatives qui feraient bien de capter plus d’attention. Rocket Lab, par exemple, a mis au point un système pour lancer des fusées dans l’espace sans créer de débris spatiaux. En suivant un processus de désorbitation des étapes de lancement, l’entreprise essaie de s’assurer qu’aucune pièce de ses fusées ne soit laissée dans l’espace.

Les humains ont parcouru un long chemin depuis l’époque de Galilée, lorsque les scientifiques ont dû risquer leur vie pour en savoir plus sur l’espace. En regardant l’embouteillage céleste, cependant, on peut se demander si nous avons effectivement rendu la vie des scientifiques plus sûre. Après tout, si un morceau de débris spatiaux touche l’ISS, les scientifiques à bord seront les premiers en danger. Si un satellite de prévision météorologique explose dans le ciel, les gouvernements des États et les citoyens supportant les coûts de ces entreprises seront les premiers à écorcher les scientifiques pour cet échec.

Avant d’encourager le lancement de la millionième fusée pour étancher notre soif d’exploration spatiale, n’oublions pas Galilée et les nombreuses étoiles et planètes qu’il a vues depuis son télescope au 17ème siècle – un spectacle qui a sans doute joué un rôle important dans la compréhension et la démystification. espace.

En remplissant l’espace avec des déchets, nous avons rendu la vie beaucoup plus ennuyeuse pour les astronomes d’observation comme Galilée de notre temps qui, lorsqu’ils regardent le ciel nocturne avec émerveillement à la recherche de galaxies lointaines aujourd’hui, ne trouveront que des constellations de fusées mortes et de fierté plastique.