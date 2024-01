l’espace de travail incliné du studio de design Atrey ressemble aux arbres qui se balancent

le studio d’architecture conçoit ses propres bureaux à New Delhi

Dans New Delhi, le cabinet d’architecture Atrey Design Studio complète son propre espace de bureau avec une structure gonflante et sculpturale. Conçu par l’architecte Arun Sharma, ce espace de travail est complété comme une maison pour de nouvelles inspirations, designs et idées. Le thème central du studio tourne autour de la nature des arbres. Le design tire ses influences de la structure complexe d’un arbre, mettant l’accent sur la relation entre la forme et la résistance structurelle. Le résultat est un studio qui reflète la complexité et la beauté de la nature.

images © Bharat Aggarwal, Ankush Maria

influences de conception tirées des arbres

L’espace de travail d’Atrey Design Studio prend la forme d’une représentation inclinée d’un arbre balancé par le vent. Le architectes concevez les colonnes centrales pour qu’elles fassent office de tronc, soutenant des dalles en porte-à-faux qui ressemblent à des branches. L’enveloppe extérieure, constituée de chevrons, entoure le studio, créant un mélange homogène de béton et de verdure. Cette inspiration arboricole s’étend aux intérieurs. Les murs et plafonds nus et incurvés créent une atmosphère unique, renforcée par des murs verts respirants à chaque étage. Les cours sur plusieurs niveaux offrent des pauses rafraîchissantes et les ouvertures vitrées stratégiques assurent un maximum de lumière naturelle, favorisant une connexion avec la verdure environnante.

principes de conception durable par Atrey Design Studio

Atrey Design Studio applique en outre ses influences naturelles à la performance respectueuse de l’environnement du bâtiment. Les systèmes de refroidissement latent à chaque étage assurent le confort dans des conditions météorologiques extrêmes. Les panneaux solaires sur le toit contribuent à l’énergie durable, tandis que la récupération des eaux de pluie permet de conserver l’eau. L’entrée du studio de quatre étages est un voyage en soi, car une porte pivotante en verre accueille les visiteurs pour révéler une palette de matériaux naturels. Le sous-sol, fini avec des murs en béton et des plafonds en bambou, s’ouvre sur un salon zen avec un mur végétal et des cascades.

Au fur et à mesure que les visiteurs montent, le rez-de-chaussée et le premier étage dévoilent des studios de design désignés. Ces espaces ouverts et interactifs favorisent un environnement de travail productif, complété par des cours attenantes. Le deuxième étage sert de point central pour les séminaires, les présentations et les moments partagés au comptoir du bar. Le troisième étage accueille un espace de réalité virtuelle et le bureau de l’architecte principal donnant sur une cour végétalisée.