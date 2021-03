L’ESMA met en garde contre les astuces de trading sur les réseaux sociaux

De nombreux investisseurs particuliers ont mis une grande partie de leurs économies sur GameStop et certains ont obtenu un bon rendement. Cependant, d’autres ont également perdu de l’argent lorsque les actions ont chuté et, dans certains cas, se sont demandé comment ils paieraient leur prochain loyer.

Le phénomène GameStop observé aux États-Unis plus tôt cette année a mis en évidence l’impact de l’investissement de détail coordonné, lorsque de nombreuses personnes ont utilisé la plate-forme de médias sociaux Reddit pour discuter de leur intention de parier sur le vendeur américain de jeux et de consoles, ce qui a conduit son cours à bouge toi. Les investisseurs particuliers ont utilisé des plateformes de trading sans commission telles que Robinhood pour s’impliquer.

Cela a conduit les régulateurs du marché à intervenir et à avertir les investisseurs non professionnels qu’ils pourraient se livrer à des manipulations de marché, ce qui est illégal.

« En plus de cela, nous avons également alerté les investisseurs sur le risque que lorsqu’ils participent à ces conversations sur les réseaux sociaux, ils doivent être prudents et doivent être conscients de certaines exigences relatives aux abus de marché et à éviter les abus de marché sur les marchés financiers. . Par exemple, vous ne devez pas donner d’informations trompeuses sur les prix, l’offre et la demande », a déclaré Maijoor.

Lors d’une audition parlementaire le mois dernier, Maijoor a expliqué que « des stratégies coordonnées d’achat et de vente à certaines conditions et à un certain moment dans le but de gonfler le prix de l’action pourraient constituer une manipulation du marché ». On peut soutenir que la saga GameStop comprenait des éléments d’un effort coordonné pour soutenir le cours de l’action du vendeur de jeux vidéo.