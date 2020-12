La chanteuse de montagne Leslie West est décédée aujourd’hui à l’âge de 75 ans.

Le cœur du chanteur « lâcha » et il mourut avec sa femme Jenni à ses côtés.

La mort de Leslie a été confirmée par son frère Larry West Weinstein, qui a déclaré dans un communiqué sur Facebook avant sa mort que Leslie n’était pas dans le bon sens.

«Je demande toutes vos prières. [West’s wife] Jenni est à ses côtés en Floride mais ça n’a pas l’air bien », avait-il écrit.

«Merci Jenni, il n'aurait pas pu arriver aussi loin sans toi.









« Son cœur a lâché et il est sous respirateur. Peut-être pas passer la nuit. »

Leslie est devenu célèbre dans le groupe de hard rock Mountain et a co-écrit leur morceau le plus célèbre, Mississippi Queen.

Ils se sont produits à Woodstock en 1969 et se sont dissous en 1972.

Malgré le court mandat du groupe emblématique, Leslie a continué à vivre une carrière solo réussie.

La star était considérée comme l’un des meilleurs guitaristes rock de son temps, mais minimisait souvent sa renommée.

S’adressant à Guitar World en 1987, il a déclaré: « Je ne suis pas un grand guitariste techniquement. »

« Je ne joue qu’avec ces deux doigts [index and ring]. Mais tu veux savoir pourquoi les gens se souviennent de moi? Si vous prenez une centaine de joueurs et les mettez dans une pièce, 98 ou 99 d’entre eux sonneront de la même manière; celui qui joue différemment, a des siens, c’est celui dont vous vous souviendrez.









Leslie a lutté contre une mauvaise santé tout au long de sa vie adulte, développant le diabète et se faisant amputer une partie de sa jambe droite.

Les hommages ont afflué pour l’artiste depuis l’annonce de son décès.

La star de Rage Against The Machine, Tom Morello, a écrit: « Rest In Peace #LeslieWest. Son ton de guitare sur ‘Mississippi Queen’ est de loin le plus MAUVAIS ton de guitare enregistré. »

Plus à venir.