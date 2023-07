Leslie Van Houten, membre de la famille Manson, libérée : ce qu’il faut savoir

Leslie Van Houten a été libérée d’une prison californienne mardi, une évolution étonnante après avoir purgé plus d’un demi-siècle pour l’un des meurtres infâmes perpétrés par les partisans de Charles Manson.

Voici quelques choses à savoir sur sa libération, qui fait partie de l’un des cas de meurtre les plus notoires de l’histoire américaine moderne.

Elle est sortie avant, mais pas libre

Même selon les normes de la famille Manson, Van Houten, âgé de 73 ans, a connu une odyssée juridique, avec de multiples procès.

Elle a été initialement condamnée à mort pour avoir aidé les partisans de Manson à commettre les meurtres d’août 1969 de Leno LaBianca, un épicier à Los Angeles, et de sa femme, Rosemary. Ces meurtres sont survenus une nuit après les meurtres choquants de l’actrice Sharon Tate et de quatre autres personnes.

Van Houten est montré sur une photo du 29 mars 1971. Sa condamnation à l’issue du procès de cette année-là, qui a conduit à une condamnation à mort, a finalement été annulée, bien qu’elle soit finalement à nouveau condamnée. (The Associated Press)

Van Houten, alors âgé de 19 ans, a poignardé Rosemary LaBianca, bien que des arguments aient persisté quant à savoir si cet acte était pré-mortem ou post-mortem. Sa peine a ensuite été commuée en prison à vie lorsque la Cour suprême de Californie a annulé la loi sur la peine de mort de l’État en 1972.

Mais cette première condamnation a ensuite été rejetée en appel, car son avocat est décédé pendant le procès et elle n’a pas obtenu de délai.

Une procédure judiciaire ultérieure a entraîné une annulation du procès, sept jurés ayant voté pour une condamnation pour meurtre et cinq pensant qu’elle était coupable d’homicide involontaire.

Le bureau du procureur de district n’a pas envisagé un accord de plaidoyer d’homicide involontaire, et elle a ensuite été reconnue coupable de meurtre lors d’un procès au milieu de 1978. Mais pendant environ six mois avant ce procès, elle était en liberté sous caution et a suivi des cours pour devenir secrétaire juridique.

Ce qui était différent cette fois

La Californie est l’un des deux seuls États américains dans lesquels un gouverneur peut annuler une décision de la commission des libérations conditionnelles. Cette autorité a été exercée par plusieurs gouverneurs au fil des ans en ce qui concerne les associés de Manson reconnus coupables de meurtre, y compris à cinq reprises après que le conseil d’État a recommandé la libération conditionnelle de Van Houten.

Ces décisions du gouverneur ont été approuvées par les tribunaux, mais le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a commis une erreur après une annulation en 2020 et l’équipe juridique de Van Houten a porté l’affaire avec succès devant la cour d’appel de l’État.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a précédemment annulé les recommandations de la commission des libérations conditionnelles pour les partisans de Charles Manson, mais une cour d’appel n’a pas confirmé la dernière décision. (Rich Pedroncelli/Associated Press)

Les juges ont contesté l’affirmation de Newsom selon laquelle Van Houten n’a pas expliqué de manière adéquate comment elle était tombée sous l’influence de Manson. Lors de ses audiences de libération conditionnelle, elle a longuement expliqué comment le divorce de ses parents, son abus de drogue et d’alcool et un avortement illégal forcé l’ont conduite sur une voie qui l’a rendue vulnérable à lui.

Hadar Aviram, auteur des années 2020 Les monstres d’hier : les affaires de la famille Manson et l’illusion de la libération conditionnellea écrit dans une récente entrée de blog sur son site Web que «ce qui a ouvert la voie à la libération de Van Houten, c’est la réémergence de l’adolescence en tant que facteur pertinent pour la libération conditionnelle».

Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années sur les neurosciences et le cerveau des adolescents et sur la peine appropriée pour les jeunes reconnus coupables de crimes violents.

Van Houten était une adolescente en fugue consommatrice de drogue qui avait subi un avortement traumatique lorsqu’elle a rencontré Manson, dans la trentaine à l’époque. Manson a ensuite administré de la drogue à ses partisans et a utilisé le sexe pour les manipuler, lorsqu’il ne les soumettait pas à ses prophéties violentes.

Elle a eu des partisans pour sa libération

Les proches des victimes sont consternés par la perspective de la libération de Van Houten.

« Ma famille et moi avons le cœur brisé parce qu’on nous rappelle une fois de plus toutes les années où nous n’avons pas eu mon père et ma belle-mère avec nous », a déclaré Cory LaBianca, la fille de Leno LaBianca, à l’Associated Press la semaine dernière. « Mes enfants et mes petits-enfants n’ont jamais eu l’occasion de les connaître, ce qui a été un énorme vide pour ma famille. »

Karlene Faith, basée en Colombie-Britannique, décédée en 2017, faisait partie de ceux qui ont soutenu la libération de Van Houten. Le professeur de l’Université Simon Fraser a rencontré Van Housen au début des années 1970 alors qu’il enseignait dans les prisons de Californie et, en 2001, il a écrit Le long voyage en prison de Leslie Van Houten.

John Waters, vu le 17 octobre 2020 au Festival du film de Rome, a communiqué avec Van Houten pendant des années et a plaidé pour sa libération. (Gregoria Borja/Associated Press)

Le partisan le plus célèbre de Van Houten est probablement le cinéaste John Waters, qui a rendu visite à Van Houten en prison depuis les années 1980 et a écrit à son sujet dans l’un des essais du livre de 2010. Modèles de rôle.

« Quelqu’un doit défendre les pires personnes du monde. Ils ne sont pas nés mauvais », a déclaré Waters dans un profil du New York Times.

Waters a fait valoir qu’il était crédible qu’un criminel endurci comme Manson, qui avait passé une grande partie de son adolescence et de sa vingtaine en prison, puisse influencer un jeune accro au LSD.

Pas le premier condamné pour meurtre à être libéré

Van Houten a passé environ 53 ans en détention. Selon un rapport du ministère de la Justice de 2018, la durée médiane passée en prison d’État pour meurtre aux États-Unis est de 18 ans. Aviram, dans un éditorial pour le Los Angeles Times en mai, a déclaré que ses données indiquaient que la durée médiane des condamnations pour meurtre en Californie était passée à 28 ans ces derniers temps, la population carcérale vieillissant et l’État procédant pour la dernière fois aux exécutions. en 2006.

Van Houten est le premier membre de la secte impliqué dans l’un des meurtres de Tate ou de LaBianca à être libéré, mais pas le premier condamné pour meurtre à être libéré.

Cette combinaison de photos d’archives montre Charles Manson dans l’une de ses dernières photos de prison et lors de son procès en 1971. Manson est décédé en novembre 2017. (Département des services correctionnels et de réadaptation de Californie, Wally Fong/AP)

Steve (Clem) Grogan a été condamné à mort en 1971 pour le meurtre d’un vieux propriétaire de ranch, Donald Shea, un meurtre qui a eu lieu deux semaines après le macabre week-end de Tate-LaBianca, mais qui a été peu connu pendant un certain temps. Le juge chargé de l’affaire l’a de nouveau condamné à la réclusion à perpétuité, déclarant que Grogan était « trop ​​stupide et trop accro à la drogue pour décider quoi que ce soit par lui-même ».

Malgré cette condamnation à perpétuité, Grogan est sorti de prison depuis les années 1980, ce qui lui a probablement valu le mérite d’avoir dit aux autorités en 1977 où Shea avait été enterrée.

D’autres partisans de Manson reconnus coupables de crimes autres que des homicides sont absents depuis des années, notamment Lynette (Squeaky) Fromme, qui a déjà tenté de tirer sur le président de l’époque, Gerald Ford.

Quels membres de la famille Manson sont toujours derrière les barreaux ?

Bruce Davis, Bobby Beausoleil et Patricia Krenwinkel, tous âgés de 75 à 80 ans, ont tous été recommandés pour la libération conditionnelle à divers moments, mais dans chaque cas où cela s’est produit, le gouverneur au pouvoir a annulé la décision.

Charles (Tex) Watson, 77 ans, a aidé à commettre les meurtres au rassemblement de la Tate et à la résidence des LaBiancas. Il est généralement considéré comme le candidat le moins susceptible d’être libéré et, fin 2021, s’est vu refuser la libération conditionnelle pour la 18e fois.