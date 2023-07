Leslie Van Houten, adepte du chef de la secte Charles Manson, a été libérée de la prison californienne

LOS ANGELES (AP) – La disciple de Charles Manson, Leslie Van Houten, est sortie d’une prison californienne mardi après avoir purgé plus de 50 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour sa participation à deux meurtres infâmes.

Van Houten « a été libéré sous surveillance conditionnelle », a déclaré le département californien des services correctionnels et de réadaptation dans un communiqué.

Elle a quitté la California Institution for Women à Corona, à l’est de Los Angeles, aux petites heures du matin et a été conduite dans un logement de transition, a déclaré son avocate Nancy Tetreault.

« Elle essaie toujours de s’habituer à l’idée que c’est réel », a déclaré Tetreault à l’Associated Press.

Quelques jours plus tôt, le gouverneur Gavin Newsom avait annoncé qu’il ne contesterait pas une décision de la cour d’appel de l’État selon laquelle Van Houten devrait bénéficier d’une libération conditionnelle. Il a déclaré qu’il était peu probable que la Cour suprême de l’État envisage un appel.

Elle devrait passer environ un an dans un logement de transition, apprenant des compétences de base telles que comment aller à l’épicerie et obtenir une carte de débit, selon son avocat.

Van Houten, maintenant âgée de 70 ans, a été condamnée à perpétuité pour avoir aidé les partisans de Manson à commettre les meurtres d’août 1969 de Leno LaBianca, un épicier à Los Angeles, et de sa femme, Rosemary.

Les LaBiancas ont été tués dans leur maison et leur sang a ensuite été maculé sur les murs. Van Houten a décrit plus tard qu’elle tenait Rosemary LaBianca avec une taie d’oreiller sur la tête alors que d’autres la poignardaient, avant qu’elle ne poignarde également la femme plus d’une douzaine de fois.

Les meurtres ont eu lieu le lendemain du jour où les partisans de Manson ont tué l’actrice Sharon Tate et quatre autres personnes. Van Houten, qui avait 19 ans à l’époque, n’a pas participé aux meurtres de la Tate.

Van Houten a été jugée apte à la libération conditionnelle après une audience en juillet 2020, mais sa libération a été bloquée par Newsom, qui a soutenu qu’elle était toujours une menace pour la société. Elle a interjeté appel auprès d’un tribunal de première instance, qui l’a rejeté. Elle s’est alors tournée vers les cours d’appel.

La décision de la cour d’appel en mai a annulé une décision antérieure de Newsom, qui avait rejeté la libération conditionnelle de Van Houten en 2020. Elle avait été recommandée cinq fois pour la libération conditionnelle depuis 2016. Toutes ces recommandations ont été rejetées par Newsom ou l’ancien gouverneur Jerry Brown.

Manson est décédé en prison en 2017 de causes naturelles à l’âge de 83 ans après près d’un demi-siècle derrière les barreaux.

Christopher Weber, Associated Press