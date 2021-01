La journaliste de CBS ’60 Minutes ‘, Leslie Stahl, s’est retrouvée sous le feu des critiques en ligne des fans de la présidente Nancy Pelosi, après lui avoir demandé si le principal démocrate de la Chambre octogénaire était prêt à passer le relais aux jeunes politiciens.

Lors d’une interview dimanche, Stahl a interrogé Pelosi sur un éventuel changement de direction, en référence à la députée Alexandria Ocasio-Cortez accusant précédemment les démocrates du Congrès de ne pas former la prochaine génération de chefs de parti.

«Tu as 80 ans, ton numéro deux [House Majority Leader] Steny Hoyer a 81 ans, votre numéro trois [House Majority Whip] Jim Clyburn a 80 ans. Pourquoi n’avez-vous pas amené des jeunes à la direction? » Demanda Stahl.

Pelosi a répondu en disant qu’ils l’avaient fait, ajoutant que Stahl ne le savait peut-être pas.

«Pourquoi AOC se plaint-il du fait que vous n’avez pas formé les jeunes au leadership?» l’intervieweur a réitéré sa question.

« Je ne sais pas, » le Président répondit rapidement, interrompant presque Stahl, « Vous devrez lui demander … parce que nous le sommes. »

Stahl fit alors remarquer que la réponse de Pelosi semblait « tranchant » et « Dédaigneux » d’Ocasio-Cortez.

« Je ne la congédie pas, » Pelosi a répondu, disant que le parti est « Renforcer le soutien pour ce qui vient ensuite » en ce qui concerne les autres membres de la Chambre « Auquel la presse ne fait pas attention. »

L’échange apparemment inoffensif, cependant, a déclenché une réaction intense en ligne, les partisans de Pelosi accusant Stahl d’être « combatif » et même «Ageiste», bien que la journaliste ait elle-même 79 ans.

« Il est temps de retirer le dinosaure Leslie Stahl, » l’un des défenseurs de Pelosi a tweeté, ajoutant: «Et non, je ne suis pas âgiste.»

Les 79 ans #LeslieStahl criant #Pelosi sur son âge avancé #60 minutes aurait été hilarant sauf que c’était insultant, condescendant et vieillissant.

Ce fut un moment inconfortable et embarrassant pour Leslie Stahl. Le respect est parti. Il n’en reste plus. Elle était impolie et combative. Respect pour Nancy.

– Shari 🇨🇦 (@ShariFreeWill) 11 janvier 2021