Leslie Phillips, acteur comique qui a trié les sorciers, décède à 98 ans

Il a finalement commencé à avoir du succès à la radio, notamment dans l’émission humoristique de longue date “The Navy Lark”, et il est passé de petits rôles dans des films et à la télévision à des rôles plus importants. Il s’est fait remarquer pour sa performance dans le film de Gene Kelly “Les Girls” en 1957.

M. Phillips a commencé à agir à l’adolescence, soutenant sa famille après la mort de son père dans la quarantaine. Sa carrière naissante a été interrompue par le service militaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais au milieu des années 1940, il l’a repris, bien qu’au début principalement dans «les vieux théâtres et music-halls les plus sombres et infestés de rats du nord de l’Angleterre». comme il l’a dit dans son autobiographie, “Hello” (2006).

“Je suis allé à l’encontre de mon agent et j’ai dit que je ferais” Carry On Nurse “”, a-t-il ajouté – une première entrée dans ce qui est devenu une série de comédies cinématographiques populaires et rapidement réalisées qui, au cours des décennies suivantes, ont fait la satire de l’armée, de la profession médicale, L’histoire britannique et même les films soft-core “Emmanuelle”.

M. Phillips est également apparu dans “Carry On Teacher” (1959) et “Carry On Constable” (1960), mais il ne faisait pas vraiment partie de l’ensemble des acteurs qui étaient au cœur de ces films. Des années plus tard, cependant, en 2010, il était le présentateur de “Carry On Forever!”, Un retour de BBC Radio 2 sur la franchise.

Il est apparu dans une autre série de films satiriques, dans “Doctor in Love”, en 1960 et “Doctor in Trouble” en 1970. En 1978, The Evening Post of Reading pouvait dire que M. Phillips “a été l’un des plus connus et des plus connus de Grande-Bretagne”. aimait les acteurs depuis plus de 40 ans », et sa carrière était à peine terminée.

Il a ensuite travaillé régulièrement à la télévision britannique, y compris des rôles récurrents dans “Chancer”, “The House of Windsor” et d’autres séries dans les années 1990. Il a continué à apparaître dans des comédies cinématographiques mais est également apparu dans des drames, notamment “Out of Africa” ​​(1985) et “The Jackal” (1997).