Leslie Odom Jr.Réagit à plusieurs nominations aux Golden Globes

C’est officiel.

Les nominations pour les 78e Golden Globe Awards annuels sont en cours et Leslie Odom, Jr. reçu non pas un, mais deux hochements de tête pour la première fois: un du meilleur second rôle pour son interprétation de Sam Cooke dans Une nuit à Miami, et un autre pour la meilleure chanson originale pour avoir écrit et interprété le morceau « Speak Now », qui apparaît au générique du film.

Curieusement, ce n’est pas tout: l’année dernière, Odom est apparu dans Hamilton et La musique, qui ont tous deux reçu leurs propres nominations.

E! Nouvelles’ Carissa Culiner a rencontré l’acteur de 39 ans pour voir comment il avait réagi à l’incroyable nouvelle, mais à sa grande surprise, il était « profondément endormi » quand Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson annonçaient les lauréats de cette année.

« Mon assistant a dit: » Nous devrons peut-être vous joindre le matin, alors laissez votre téléphone allumé « », a expliqué Odom le jeudi 4 février. Pop du jour. « Quand le téléphone a sonné, je savais que c’était soit une très bonne ou une très mauvaise nouvelle. »