Leslie Odom Jr. fait très attention à sa famille après sa récente apparition Le spectacle Ellen DeGeneres.

le Hamilton star est un invité sur le AUJOURD’HUI le vendredi 18 décembre, et dans un extrait de l’épisode, il a déclaré aux hôtes Hoda Kotb et Jenna Bush Hager qu’il garde ses distances avec sa femme enceinte Nicolette Robinson et fille de 3 ans Lucille pour le moment. Leslie est apparu sur Ellen Degenerestalk-show le 9 décembre, un jour avant qu’elle n’annonce qu’elle a été testée positive au COVID-19.

Comme Hoda l’a souligné dans les images ci-dessous, le gagnant de Tony était le dernier invité à être physiquement sur le plateau avec Ellen avant son diagnostic.

«Premièrement, Ellen était super gentille et tout était aussi sûr que nous le pensions le jour où nous étions en studio», a-t-il déclaré. «Et le lendemain, nous avons découvert qu’elle avait été testée positive. Donc d’abord et avant tout, j’espère qu’Ellen va bien. Je ne lui ai pas parlé. Évidemment, j’espère qu’elle va bien.