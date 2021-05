Leslie Kai Greene montre une agilité incroyable dans l’entraînement de lutte professionnelle

Leslie Kai Greene, populairement connu sous le nom de Kai Greene, «The Predator», est un culturiste de renommée mondiale à l’ère moderne du sport. Après avoir remporté plusieurs compétitions et avoir été très bien placé dans les spectacles de M. Olympia tout au long de sa carrière, Greene est devenu largement reconnu dans le monde entier pour son physique incroyable.

Le bodybuilder né à Brooklyn au fil des ans a évolué pour devenir une force en constante évolution et cherche toujours à explorer de nouvelles options. En plus de se lancer dans quelques entreprises commerciales, le joueur de 45 ans a récemment décidé de tester les eaux dans un entraînement professionnel de lutte. Il avait collaboré avec la superstar de All Elite Wrestling (AEW) Brian Cage.

Greene a partagé une vidéo avec ses 6,5 millions de fans sur son compte Instagram qui le montre faire quelques mouvements rapides avec Cage et les résultats sont assez intéressants. Le clip vidéo le montre en train de sauter par-dessus Cage, qui mesure 6 pieds de haut et pèse plus de 270 livres (122,47 kilogrammes), avant de le prendre et de le claquer sur le tapis. Le musclé le long de la vidéo a écrit que «Monter sur le ring» avec Brian Cage est une expérience que ni lui ni sa colonne vertébrale «n’oublieront jamais». Il a mentionné avoir «gagné» un tout nouveau niveau de respect pour les lutteurs «amateurs à professionnels».

Regardez-le ici:

La publication vidéo de Greene a recueilli près de 1,36 lakh likes et commentaires d’internautes.

«C’est comme si vous faisiez ça depuis toujours!», A écrit un utilisateur.

Impressionné par ses mouvements, un autre utilisateur a déclaré qu’il avait besoin de le voir « à la WWE !!! »

«La nouvelle superstar de la WWE !!» fit remarquer un autre.

Une personne a donné au saut de grenouille du bodybuilder un «10/10»

Greene, répondant à l’un des commentaires, a écrit qu’il avait mal pendant «3 jours complets après ça»

Bien que la musculation soit l’un de ses principaux objectifs, le nouvel intérêt de Kai Greene pour la formation professionnelle de la lutte est certainement inspirant. Selon le rapport de clubindustry.com, le bodybuilder a été nommé premier ambassadeur mondial de l’Association internationale des sciences du sport (ISSA) en janvier de cette année.

