Leslie Jordan n’avait pas de pouls après un accident de voiture, LAFD a tenté des mesures de survie “pendant plus de 40 minutes”

Leslie Jordan ne respirait pas lorsque les responsables du service d’incendie de Los Angeles sont arrivés sur les lieux d’un accident de la circulation signalé au 9-1-1 par un passant lundi.

Le capitaine du LAFD, Erik Scott, a confirmé à Fox News Digital qu’un homme adulte était “sans pouls et ne respirait pas”. Il a ajouté: “Les intervenants du LAFD l’ont rapidement libéré de sa ceinture de sécurité et l’ont retiré du véhicule pour commencer la RCR et la défibrillation, qui se sont poursuivies avec des mesures avancées de maintien de la vie par les ambulanciers paramédicaux du LAFD pendant plus de 40 minutes.”

L’acteur de “Will & Grace” était le “seul occupant” du véhicule, qui était entré en collision avec un trottoir et un arbre peu avant 8h47.

“Sans changement de son état et absence de signes vitaux de vie ; et avec l’accord du médecin de contrôle médical de l’hôpital de la station de base paramédicale, le patient a été déterminé décédé sur les lieux à 9h38”, a expliqué Scott.

Jordan a été “déclaré mort sur les lieux” de l’accident à 9 h 38, a déclaré Sarah Ardalani, responsable de l’information publique du département du médecin légiste du comté de Los Angeles, Sarah Ardalani dans un communiqué à Fox News Digital lundi. Un examen de sa mort “est en cours”.

LESLIE JORDAN MORT À 67 ANS

Les responsables du département de police de Los Angeles ont également confirmé que les agents ont répondu à la collision vers 8 h 50 dans la division Hollywood.

LES CÉLÉBRITÉS PLEURENT LA PERTE DE LESLIE JORDAN: “METTEZ UN SOURIRE SUR LES VISAGES DE TELLEMENT”

Un officier a déclaré que les autorités avaient répondu à une “urgence médicale” peu avant 9 heures. L’incident de la circulation s’est produit à l’intersection du boulevard Cahuenga et de la rue Romaine lorsqu’un véhicule qui aurait été conduit par Jordan a heurté un mur. On ne sait pas à quel type d’« urgence médicale » les agents ont répondu.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a partagé son agent, David Shaul, dans une déclaration à Fox News Digital. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

Shaul a ajouté: “Ce qui lui manquait en taille, il l’a compensé en générosité et en grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et être humain. Savoir qu’il a quitté le monde au sommet de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

LESLIE JORDAN CHANTE À PROPOS DU CIEL DANS UNE VIDÉO PUBLIÉE PEU AVANT SA MORT : “JE SERAIS LÀ”

Une publication Instagram a été partagée lundi à 13h sur le compte de Leslie avec un portrait souriant du regretté acteur d'”American Horror Story”.

“L’amour et la lumière que Leslie a partagés ne s’éteindront jamais et nous vous invitons à partager leurs souvenirs et à vous réconforter pendant cette période”, indique le communiqué. “Dans les prochains jours, nous donnerons un aperçu d’un projet dont Leslie était vraiment fière et qu’elle avait hâte de partager avec le monde.”

Jordan est redevenu un nom familier au cours de la Pandémie de covid-19 lorsqu’il s’est connecté avec des fans sur les plateformes de médias sociaux.

Il a gagné des millions de fans sur Instagram, TikTok et Twitter avec ses histoires sur l’industrie du divertissement liées à sa croissance dans le pays.

L’acteur primé aux Emmy Awards a sorti son deuxième livre, “How Y’all Doing? Misadventures and Mischief from a Life Well Lived”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Parfois, ce que j’ai fait ne m’appartient pas. C’est un gros problème d’avoir écrit un livre qui est un best-seller”, a-t-il déclaré à Fox News Digital en septembre. “Mais je l’ai déjà dit, la seule chose que la célébrité vous apporte, c’est une plate-forme. C’est tout ce qu’elle vous apporte. Et puis vous donnez ou vous prenez. Et je veux donner.”

Jordan, un homme ouvertement gay, a récemment fêté ses 25 ans de sobriété. Il a détaillé quelques-unes de ses situations auparavant difficiles, qui comprenaient quelques séjours en prison, partageant même sur “Gutfeld!” en juillet qu’il était autrefois compagnon de cellule avec Robert Downey Jr. lors d’une incarcération.

“Sérieusement. Je suis entré et je me suis assis, et il était là”, a déclaré Jordan. “Et puis des années plus tard, je me suis présenté, et il avait oublié.”

“J’étais dans l’émission ‘Ally McBeal’ avec tout le monde, Calista Flockhart et Ellen Degeneres , sa femme, Portia de Rossi et Lucy Liu, et tous et Robert sont entrés et il m’a regardé et a dit: “Est-ce que je te connais?” et je lui ai dit, ‘Zip it.’ Et il a dit : ‘Quoi ?’ Et j’ai dit, ‘Zippez-le.’ J’ai dit: ‘Nous étions en prison ensemble.'”

Jordan, un fier baptiste du Sud, a également récemment publié un album de gospel .

“Company’s Comin” a présenté des chansons avec Dolly Parton Brandi Carlile, Eddie Vedder, Chris Stapleton et Tanya Tucker.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.