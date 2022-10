Leslie Jordan est décédée à 67 ans

Leslie Jordan, l’acteur lauréat d’un Emmy dont la voix traînante et la polyvalence du Sud ont fait de lui une vedette de la comédie et du drame dans des séries télévisées telles que “Will & Grace” et “American Horror Story”, est décédé. Il avait 67 ans.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan. Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles », a déclaré lundi un représentant de la Jordanie dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Savoir qu’il a quitté le monde au plus fort de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

Le natif du Tennessee, qui a remporté un Emmy en tant qu’acteur invité exceptionnel en 2005 pour “Will & Grace”, est apparu récemment dans la comédie de Mayim Bialik “Call me Kat” et a joué dans la sitcom “The Cool Kids”.

Les autres crédits éclectiques de Jordan incluent “Fantasy Island”, “Les États-Unis contre Billie Holiday”.

Jordan a gagné un nouveau public inattendu en 2021 lorsqu’il a passé du temps pendant le verrouillage de la pandémie près de sa famille dans sa ville natale. Il a rompu la similitude en publiant des vidéos quotidiennes de lui-même sur Instagram.

De nombreuses vidéos de Jordan l’incluaient demandant “Comment ça va?” et certaines incluaient des histoires sur Hollywood ou son enfance grandissant avec des sœurs jumelles identiques et leur «maman», comme il l’appelait. D’autres fois, il a fait des choses stupides comme terminer un parcours d’obstacles en salle.

“Quelqu’un a appelé de Californie et a dit:” Oh, chéri, tu es devenu viral. Et j’ai dit: ‘Non, non, je n’ai pas Covid. Je suis juste dans le Tennessee », a déclaré Jordan. Des célébrités telles que Michelle Pfeiffer, Jessica Alba et Anderson Cooper, ainsi que des marques telles que Reebok et Lululemon, publieraient des commentaires.