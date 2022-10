Leslie Jordan est décédée à 67 ans

Leslie Jordan est décédée des suites d’un accident de voiture à Los Angeles lundi. Il avait 67 ans.

Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé à Fox News Digital que les agents avaient répondu à une collision de voiture vers 8 h 50 dans la division Hollywood.

L’officier Moore a déclaré que les autorités avaient répondu à une “urgence médicale” peu avant 9 heures du matin.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a partagé son agent David Shaul dans une déclaration à Fox News Digital. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

Shaul a ajouté: “Ce qui lui manquait en taille, il l’a compensé en générosité et en grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et être humain. Savoir qu’il a quitté le monde au sommet de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

L’incident de la circulation s’est produit à l’intersection du boulevard Cahuenga et de la rue Romaine lorsqu’un véhicule qui aurait été conduit par Jordan a heurté un mur. On ne sait pas à quel type d’« urgence médicale » les agents ont répondu.

Une publication Instagram a été partagée lundi à 13 heures sur le compte de Leslie avec un portrait souriant de la défunte star de “Will & Grace”.

“L’amour et la lumière que Leslie a partagés ne s’éteindront jamais et nous vous invitons à partager leurs souvenirs et à vous réconforter pendant cette période”, indique le communiqué. “Dans les prochains jours, nous donnerons un aperçu d’un projet dont Leslie était vraiment fière et qu’elle avait hâte de partager avec le monde.”

Jordan est redevenu un nom familier pendant la pandémie de COVID-19 lorsqu’il s’est connecté avec des fans sur les plateformes de médias sociaux.

La star d'”American Horror Story” discutait avec ses followers, qu’il appelait des “amis”, de la vie quotidienne dans sa ville natale du Tennessee alors qu’il était enfermé avec sa famille.

Il a gagné des millions de fans sur Instagram, TikTok et Twitter, avec ses histoires sur l’industrie du divertissement liées à sa croissance dans le pays.

Sa publication Instagram la plus récente était un hommage aux milliers de militaires à travers le pays.

“Assurez-vous de trouver un membre du service militaire et remerciez-le pour son service – ou, soutien @theuso et leur mission vitale. Que Dieu bénisse les États-Unis”, a-t-il écrit.

L’acteur primé aux Emmy Awards a sorti son deuxième livre, “How Y’all Doing? Misadventures and Mischief from a Life Well Lived”, qui figurait en tête des listes de best-sellers du New York Times et de USA Today.

“Parfois, ce que j’ai fait ne m’appartient pas. C’est un gros problème d’avoir écrit un livre qui est un best-seller”, a-t-il déclaré à Fox News Digital en septembre. “Mais je l’ai déjà dit, la seule chose que la célébrité vous apporte, c’est une plate-forme. C’est tout ce qu’elle vous apporte. Et puis vous donnez ou vous prenez. Et je veux donner.”

Jordan, un homme ouvertement gay, a récemment fêté ses 25 ans de sobriété. Il a détaillé quelques-unes de ses situations auparavant difficiles, qui comprenaient quelques séjours en prison dans le livre, et partagé sur “Gutfeld!” en juillet qu’il était autrefois compagnon de cellule avec Robert Downey, Jr. lors d’une incarcération.

“Sérieusement. Je suis entré et je me suis assis, et il était là”, a déclaré Jordan à l’animateur du talk-show. “Et des années plus tard, je suis arrivée et il avait oublié. J’étais dans l’émission “Ally McBeal” avec tout le monde, Calista Flockhart et Ellen DeGeneres, sa femme, Portia de Rossi et Lucy Liu, et elles ont toutes marché avec Robert. et il m’a regardé et a dit: ‘Est-ce que je te connais?’ et je lui ai dit, ‘Zip it.’ Et il a dit : ‘Quoi ?’ Et j’ai dit, ‘Zippez-le.’ J’ai dit : ‘Nous étions en prison ensemble.’

Il était en post-production sur “Strangers in a Strange Land” et devait jouer dans “Ron”. avec Margaret Cho. Leslie a filmé trois saisons de “Call me Kat” avec Mayim Bialik, Swoosie Kurtz et Kyla Pratt.

Jordan, un fier baptiste du Sud, a également récemment sorti un album de gospel.

“Company’s Comin”, a présenté des chansons avec Dolly Parton, Brandi Carlile, Eddie Vedder, Chris Stapleton et Tanya Tucker.

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.