Leslie Jordan chante le paradis dans une vidéo postée peu avant sa mort : “Je serai là”

Leslie Jordan a mis en ligne une vidéo Instagram de lui chantant un hymne sur le thème du paradis la veille de sa mort tragique lundi matin.

Jordan, un fervent baptiste du Sud, est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles après avoir connu une urgence médicale inconnue. Son véhicule a percuté un mur peu avant 9 heures

L’acteur de “Will & Grace” avait connu une nouvelle popularité sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID-19, téléchargeant des vidéos comiques avec une touche flamboyante du Sud. Dimanche, il a publié son interprétation de “When The Roll Is Called Up Yonder”, un hymne chrétien.

“Quand la trompette du Seigneur sonnera et que le temps ne sera plus / Et que le matin se lève, éternel, lumineux et beau,” Jordan chanté dans la vidéo. “Quand les sauvés de la Terre se rassembleront sur l’autre rive / Et que le rouleau sera appelé là-bas, je serai là.”

“Sunday Mornin’ Hymn Singin’ with @dannymyrick”, a déclaré Jordan sous-titré la vidéo. “Danny m’a aidé avec une nouvelle chanson originale qui devrait sortir très bientôt. Love. Light. Leslie.”

À la suite de l’accident de voiture mortel, la vidéo Instagram a attiré les commentaires des personnes en deuil.

“Maintenant, c’est comme ça que vous dites au revoir. Envolez-vous haut mon ami”, a écrit le chanteur de NSYNC Lance Bass.

“Leslie, je n’arrive pas à y croire ! Juste le cœur brisé. Tu étais mon amie Love and Light”, a écrit l’ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. “Je t’aime tellement et tu vas tellement me manquer. Repose au paradis.”

“Je t’aime tellement !!!” a ajouté l’actrice Angie Harmon.

La mort de Jordan a été confirmée à Fox News Digital par son agent lundi après-midi.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a déclaré l’agent David Shaul. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

“Ce qui lui manquait en taille, il l’a compensé en générosité et en grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et être humain”, a ajouté Shaul. “Savoir qu’il a quitté le monde au plus fort de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

Jordan avait récemment tourné trois saisons de “Appelle-moi Kat” avec Mayim Bialik, Kyla Pratt et Swoosie Kurtz. Il s’est assis avec Fox Digital en septembre pour discuter de ses mémoires les plus vendues “How Y’all Doing?”.

“C’est un gros problème d’avoir écrit un livre qui est un best-seller”, a déclaré Leslie. “Mais je l’ai déjà dit, la seule chose que la célébrité vous apporte, c’est une plate-forme. C’est tout ce qu’elle vous apporte. Et puis vous donnez ou vous prenez. Et je veux donner.”