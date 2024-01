Lesley Lokko remporte la médaille d’or royale RIBA 2024

L’architecte et éducatrice ghanéenne-écossaise Lesley Lokko a été nommée récipiendaire de la médaille d’or royale de cette année par le Royal Institute of British Architects, faisant d’elle la première femme africaine à remporter ce prix.

Lokko, qui est également éducatrice et conservatrice, est la troisième femme à recevoir cette prestigieuse distinction à part entière – plutôt qu’en tant que membre d’une équipe – depuis sa création en 1848. Les autres sont les architectes Zaha Hadid et Yasmeen Lari.

L’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) a déclaré que Lokko a été sélectionné pour « poursuivre sans relâche l’inclusivité et l’équité sur le terrain ».

« Fervente championne de l’équité et de l’inclusion dans tous les aspects de la vie, l’approche progressiste de Lesley Lokko en matière de formation en architecture offre de l’espoir pour l’avenir – une profession qui accueille ceux de tous horizons, prend en compte les besoins de notre environnement et reconnaît un large éventail de de cultures et de perspectives”, a déclaré le président de RIBA, Muyiwa Oki.

« Agent visionnaire du changement, Lesley a consacré sa vie à défendre ces valeurs, non seulement par ses efforts universitaires, mais aussi par son travail d’auteur et de conservatrice », a-t-il poursuivi.

“Elle reste une humble force révolutionnaire, dont l’ambition et l’optimisme laissent une marque indélébile sur la scène architecturale mondiale.”

Lokko est surtout connu comme le fondateur de Institut Africain du Futur (AFI), une école d’architecture indépendante à Accra, au Ghana, qui existe pour réimaginer « l’Afrique comme le creuset du futur ».

Plus récemment, elle s’est fait connaître en tant que commissaire de la 18e Biennale internationale d’architecture de Venise. Elle a été la première personne d’ascendance africaine à organiser l’événement.

Lokko a décrit sa victoire à la médaille d’or royale RIBA comme « une telle surprise » et « un témoignage des personnes et des organisations avec lesquelles j’ai travaillé et qui partagent mes objectifs ».

“Cela n’a jamais été envisagé”, a-t-elle réfléchi.

« Je suis ravi d’être considéré aux côtés de certains des grands lauréats de la Royal Gold Medal. Bien qu’il s’agisse d’une récompense personnelle, ce n’est pas simplement un triomphe personnel, c’est un témoignage des personnes et des organisations avec lesquelles j’ai travaillé. qui partagent mes objectifs”, a poursuivi Lokko.

« Je suis entré dans l’architecture en quête de certitudes, en quête de réponses. Au lieu de cela, j’ai trouvé des questions et des possibilités, des façons bien plus riches, plus curieuses et plus empathiques d’interpréter et de façonner le monde. L’architecture m’a donné le langage, sous toutes ses formes – visuel, écrit. , construit, interprété – et ce langage, à son tour, m’a donné tant d’espoir.

L’Afrique est “un lieu puissant pour examiner les questions qui domineront le siècle prochain”, déclare la commissaire d’exposition de Venise, Lesley Lokko.

Lokko est titulaire d’un doctorat en architecture de l’Université de Londres et est l’auteur du recueil d’essais White Papers Black Marks, ainsi que de 13 romans, dont Sundowners.

Au cours des deux dernières décennies, elle a enseigné l’architecture à des étudiants du monde entier. Elle a fondé la Graduate School of Architecture de l’Université de Johannesburg et a été doyenne de la Bernard and Anne Spitzer School of Architecture du City College de New York.

Son édition de la Biennale d’architecture de Venise a été intitulée Le Laboratoire du futur et a exploré les thèmes de la décarbonisation et de la décolonisation à travers le prisme de l’Afrique. Dans une interview exclusive avec Dezeen avant l’événement, elle a déclaré que l’Afrique est un « endroit puissant à partir duquel examiner les questions qui domineront le siècle prochain ».

“Cela vaut la peine de penser différemment”, déclare Lesley Lokko, lauréate de la médaille d’or royale.

La médaille d’or royale 2024 sera officiellement remise à Lokko à Londres le 2 mai 2024. Elle fait suite à plusieurs autres prix décernés à Lokko, dont un OBE en 2023 pour ses services à l’architecture et à l’éducation et le RIBA Annie Spink Award en 2020 pour son ” contribution exceptionnelle à l’enseignement de l’architecture”.

Le comité de sélection de cette année était présidé par le président Oki et était composé de Lari, lauréate de la médaille d’or royale 2023, d’Ivan Harbour, associé principal du RSHP, de Neal Shasore, directeur de la London School of Architecture, et de Cindy Walters, associée de Walters & Cohen.

Parmi les autres femmes ayant remporté la médaille d’or royale RIBA figurent Ray Eames, Patricia Hopkins, Sheila O’Donnell, Shelley McNamara et Yvonne Farrell.

Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Frank Gehry et Frank Lloyd Wright font également partie des précédents lauréats.

Lisez la citation complète du jury ci-dessous :

Le professeur Lesley Lokko est éducateur, auteur et conservateur. Un architecte sommité et une figure de la Renaissance qui a laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Depuis plus de deux décennies, Lokko est reconnue à juste titre pour ses contributions révolutionnaires à l’éducation, au dialogue et au discours en architecture dans la perspective du Sud – poursuivant sans relâche l’inclusion et l’équité dans ce domaine. Lokko est non seulement la première femme africaine à recevoir cet honneur, mais elle prend également désormais place parmi les figures marquantes de l’architecture.

L’une de ses plus grandes réalisations est l’Architectural Futures Institute (AFI) niché à Accra, au Ghana – un centre de formation en architecture qui réinvente l’Afrique comme un creuset du futur, où de nouvelles formes urbaines sont conçues en collaboration. L’AFI se présente comme un phare, reconnaissant les contributions des femmes de la diaspora africaine. Il invite à saisir les opportunités et exalte les voix courageuses et créatives.

Force directrice de la créativité, les prouesses de Lokko en matière de conservation ont brillamment brillé lors de sa récente direction de la Biennale de Venise 2023, un événement révolutionnaire qui a uni pour la première fois les expressions architecturales africaines et liées à l’Afrique. Il s’agissait d’une plate-forme où des architectes et designers africains émergents et établis ont convergé pour créer « Le Laboratoire du futur », une exposition en six parties déclenchant le discours sur la décarbonisation et la décolonisation. Sous la tutelle de Lokko, artiste, designer, architecte et maître d’œuvre nigérian, Demas Nwoko a été la première personne noire à recevoir le prestigieux Lion d’or pour l’ensemble de sa vie à la Biennale internationale de Venise.

Son rôle central au sein du conseil d’administration du programme pionnier New Architecture Writers à Londres, dédié au soutien des « professionnels de couleur sous-représentés dans le design, le journalisme et la curation », souligne son engagement en faveur de la diversité. Remarquablement, l’ouvrage fondateur de Lokko, White Papers Black Marks, a été publié il y a plus de deux décennies, en 2000. En 2020, elle a reçu le prix RIBA Annie Spink pour l’excellence en éducation architecturale pour son leadership percutant, sa passion et son engagement indéfectible envers l’enseignement et la recherche en architecture. en particulier ses conférences et ses ouvrages publiés portant sur les sujets de race, d’identité et d’architecture.

Bien que l’impact de Lokko s’étende au-delà de l’architecture, cet honneur reconnaît ses prodigieuses contributions au domaine architectural. Son travail défend diverses approches de la pratique et repousse les limites de ce qu’est l’architecture et de ce qu’elle peut réaliser.

Elle milite ardemment pour que les individus de tous horizons participent à la tapisserie de l’architecture ; et son interprétation de l’architecture en tant que culture, une forme d’art qui favorise le dialogue public centré sur les idées et le contenu plutôt que sur la seule fonction, démocratise l’architecture et la rend accessible à tous.

Le travail de Lokko est un appel à une représentation équitable dans les politiques, la planification et la conception qui façonnent nos espaces de vie. Son empreinte pédagogique s’étend sur divers paysages culturels, des États-Unis et du Royaume-Uni à l’Afrique du Sud et au Ghana.

Cette médaille rend hommage à la voix retentissante de Lokko. Cela témoigne de son engagement inébranlable à faire progresser l’enseignement de l’architecture et à corriger les déséquilibres en amplifiant les voix des personnes sous-représentées dans le façonnement de notre environnement bâti.