Lesley Lokko est la gagnante de la médaille d’or royale RIBA 2024 | Nouvelles

Le Royal Institute of British Architects (RIBA) a sélectionné Lesley Lokko comme récipiendaire 2024 du prestigieux prix Médaille d’or royale RIBA.

La fondatrice de l’African Futures Institute (AFI) et commissaire de la 18e Biennale d’architecture de Venise l’année dernière a reçu le prix pour son travail autour des causes de justice et d’autres tentatives visant à « démocratiser » la profession. À juste titre, elle rejoint la gagnante de l’année dernière, Yasmeen Lari, en tant que toute première femme médaillée d’or royale en solo consécutive dans l’histoire du RIBA.

L’architecte, éducatrice et auteure ghanéenne-écossaise a exercé une influence dans la sphère universitaire grâce à son mandat de doyenne de la CCNY Spitzer School of Architecture et de directrice fondatrice de la Graduate School of Architecture de l’Université de Johannesburg. Sa citation officielle pour la médaille d’or mentionne son prix Annie Spink 2020 pour l’excellence en éducation architecturale et d’autres contributions comme faisant partie d’un appel de clairon repoussant les limites pour créer un changement dans la vaste « tapisserie mondiale de l’architecture ». Lokko est également la première femme d’origine africaine à remporter la médaille d’or depuis sa création en 1848.

Après avoir reçu le prix, Lokko a déclaré : « Cela m’a vraiment surpris. Cela n’a jamais été envisagé. Je suis ravi d’être considéré aux côtés de certains des grands anciens lauréats de la Royal Gold Medal. Bien qu’il s’agisse d’une récompense personnelle, ce n’est pas simplement un triomphe personnel, c’est un témoignage des personnes et des organisations avec lesquelles j’ai travaillé et qui partagent mes objectifs. Je suis entré dans l’architecture en quête de certitudes, en quête de réponses. Au lieu de cela, j’ai découvert des questions et des possibilités, des façons bien plus riches, plus curieuses et plus empathiques d’interpréter et de façonner le monde. L’architecture m’a donné le langage, sous toutes ses formes – visuel, écrit, construit, interprété – et ce langage, à son tour, m’a donné tant d’espoir. »