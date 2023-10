L’eskétamine nasale fonctionne mieux que les alternatives pour la dépression résistante au traitement, selon une étude

Une version en spray nasal d’eskétamine s’est révélée plus efficace contre la dépression résistante au traitement qu’un médicament plus couramment utilisé, selon une étude publiée mercredi dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre trouvé.

L’eskétamine est une forme plus puissante de kétamine, un anesthésique que les médecins utilisent depuis de nombreuses années pour traiter la dépression. Le spray nasal, de Janssen Pharmaceuticals, est vendu sous le nom de Spravato et a été approuvé par la Food and Drug Administration pour la dépression résistante au traitement en 2019. Janssen a financé la nouvelle étude, qui a eu lieu dans 24 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud.

« La dépression résistante aux traitements est un problème assez important », a déclaré le Dr Michael Grunebaum, professeur agrégé de psychiatrie au centre médical de l’Université Columbia à New York et psychiatre chercheur à l’Institut psychiatrique de l’État de New York.

On estime que cette maladie – communément définie comme une dépression qui ne répond pas à deux ou plusieurs traitements médicamenteux consécutifs – affecte 30 à 50 % des personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur, a déclaré Grunebaum, qui n’a pas participé à la nouvelle étude mais qui étudie la kétamine.

Dans l’étude, 336 adultes souffrant de dépression résistante au traitement ont été assignés au hasard pour recevoir de l’eskétamine nasale en plus du médicament antidépresseur qu’ils prenaient déjà, soit un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), soit un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN). 340 autres patients ont ajouté la quétiapine à leur traitement médicamenteux. La quétiapine est le nom générique de Seroquel, un médicament antipsychotique commercialisé depuis 2007 et parfois utilisé pour renforcer les effets des antidépresseurs chez les personnes souffrant de dépression résistante au traitement.

Au bout de huit semaines, 27,1 % des patients prenant de l’eskétamine étaient en rémission, ce qui signifie qu’ils étaient en grande partie asymptomatiques, contre 17,6 % du groupe quétiapine. À 32 semaines, 21,7 % des patients du groupe eskétamine restaient en rémission après l’avoir atteinte au bout de huit semaines, contre 14,1 % de ceux prenant de la quétiapine.

Grunebaum a déclaré que les résultats étaient « assez significatifs ».

Le Dr Allan Young, l’un des auteurs de l’article et psychiatre universitaire au King’s College de Londres, a déclaré que même si 27,1 % peuvent sembler faibles, c’est mieux que la référence : l’un des plus importants et des plus longs Études américaines sur la dépressionmenée au début de ce siècle, a montré que 13 % des patients souffrant de dépression résistante au traitement atteignaient une rémission grâce aux médicaments disponibles à l’époque, a déclaré Young.

Et la rémission dans cette étude antérieure n’a pas duré longtemps, a ajouté Young. «Ils se sont améliorés, mais c’était évanescent. Ils sont retombés dans la dépression », a-t-il déclaré.

Pourtant, les taux de rémission observés dans l’étude sur l’eskétamine étaient faibles, a déclaré le Dr Amit Anand, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School et directeur des essais cliniques translationnels au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

« L’essentiel est que de meilleurs traitements doivent être développés », a déclaré Anand, qui étudie la kétamine mais n’a pas participé au nouvel article.

Que tous les patients ayant obtenu une rémission à la huitième semaine ne soient pas restés en rémission à la 32e semaine n’est pas surprenant, a déclaré Grunebaum. «Je n’ai pas été frappé par le fait que cela semble radicalement différent des médicaments antidépresseurs standards», a-t-il déclaré.

L’étude a également montré qu’au-delà de huit semaines, un nombre croissant de patients dans les deux groupes continuaient d’atteindre une rémission. À la semaine 32, 49,1 % des patients du groupe eskétamine et 32,9 % des patients du groupe quétiapine étaient en rémission.

L’étude avait des limites. Il comparait l’eskétamine nasale à un seul autre médicament. D’autres médicaments utilisés pour augmenter le traitement chez les patients souffrant de dépression résistante au traitement comprennent le lithium à faible dose, les médicaments pour la thyroïde, les antidépresseurs atypiques comme le bupropion et le pramipexole, un médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson.

De plus, Grunebaum a noté que les patients étaient à 90 % blancs, de sorte que les résultats pourraient ne pas s’appliquer aux personnes d’autres races.

Anand a déclaré que la méthode d’administration du médicament aurait pu confondre les résultats. Les personnes recevant de l’eskétamine nasale devaient se rendre à l’hôpital deux fois par semaine pour prendre le spray nasal devant des agents de santé, tandis que celles qui prenaient de la quétiapine prenaient un comprimé à domicile.

« Il n’y a pas de comparaison possible avec l’attention accordée aux patients », a-t-il déclaré. « C’est énorme. » Cette attention supplémentaire portée aux patients du groupe eskétamine pourrait avoir atténué leurs sentiments de dépression.

La sécurité à long terme de l’eskétamine est inconnue. Des études sur des personnes dépendantes à la kétamine ont montré des lésions potentielles des tissus cérébraux ainsi que de la muqueuse de la vessie, a déclaré Grunebaum, qui ne la prescrit sous aucune forme à ses patients.

« Nous pouvons généralement trouver une combinaison de médicaments standards qui fonctionnent de manière adéquate », a-t-il déclaré. « J’attends plus d’informations sur la sécurité à long terme. »

Spravato est peut-être couvert par une assurance, y compris Medicare, mais les médecins doivent passer beaucoup de temps à documenter la dépression résistante au traitement, a déclaré Grunebaum. L’assurance couvre plus facilement d’autres médicaments utilisés pour compléter le traitement, dont beaucoup sont disponibles sous forme de génériques.

De plus, la kétamine est considérée comme une substance contrôlée aux États-Unis en raison de son potentiel d’abus et de dépendance. Les patients doivent le prendre au cabinet ou à la clinique d’un fournisseur de soins de santé. Beaucoup préféreront peut-être un médicament qu’ils peuvent prendre à la maison.

Mais Young, l’auteur de l’étude, a déclaré que les visites diminuaient avec le temps, passant de deux fois par semaine au début à une dose d’entretien toutes les deux semaines. « J’ai un patient qui le prend une fois toutes les huit semaines et qui pourra probablement arrêter très bientôt », a-t-il déclaré.

