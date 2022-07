L’escroquerie Google One-Star Review ciblant les restaurants

Pour EL Ideas à Chicago, Google a décidé lundi que l’une des récentes notes d’une étoile que le restaurant a signalées comme fausses ne violait pas les politiques de la plate-forme et ne serait pas supprimée, a déclaré William Talbott, directeur du restaurant.

“C’est un autre cauchemar à gérer pour nous”, a-t-il déclaré. “Je perds la tête. Je ne sais pas comment nous sortir de là.

Les responsables de l’application des lois ont exhorté les propriétaires de restaurants à contacter Google s’ils ont été ciblés et à signaler ces crimes à leurs services de police locaux, ainsi qu’au FBI et à la Federal Trade Commission. La commission conseille aux entreprises de ne pas payer les escrocs.

Ce type d’extorsion est considéré comme un cybercrime, a déclaré Alan B. Watkins, consultant en cybersécurité et auteur de “Creating a Small Business Cybersecurity Program”. Il a déclaré que cela ne pouvait pas être évité et que la seule chose que les entreprises pouvaient faire était de minimiser les dommages en les signalant aux autorités et en informant les clients des faux avis. L’utilisation des cartes-cadeaux Google Play est probablement un choix intentionnel, a-t-il ajouté, car ces transactions sont difficiles à retracer.

Un assaut de mauvaises critiques peut être désastreux pour les entreprises qui se remettent encore financièrement de la pandémie de coronavirus. Selon les restaurateurs, une note moyenne inférieure sur Google pourrait faire la différence pour un client qui décide où dîner.

“Cela fait partie du processus de prise de décision, où les gens décident où aller pour la première fois”, a déclaré Jason Littrell, directeur marketing d’Overthrow Hospitality à New York, qui compte plusieurs restaurants à base de plantes, dont Avant Garden à l’Est-Village. “Les gens sont prêts à aller plus loin et à payer plus pour un nombre d’étoiles plus élevé.”