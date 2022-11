L’influenceur nigérian des médias sociaux Ray Hushpuppi a été condamné à 11 ans de prison pour des accusations liées à une longue arnaque de plusieurs millions de dollars.

Ray Hushpuppi était autrefois la définition de la flexion Instagram mettant en valeur le style de vie dont rêvent des millions de démons influents sur les réseaux sociaux. Des jets privés, des vêtements de luxe, des repas coûteux et bien sûr des tonnes d’argent liquide. Ses partisans ont essayé de comprendre ce qu’il faisait dans la vie mais n’ont jamais vraiment pu y répondre. Avec son type de fléchissement, on pourrait supposer qu’il n’y a aucun moyen qu’il soit impliqué dans des activités illégales, n’est-ce pas ? MAUVAIS. En juin 2020, toute la vie de Hushpuppi a été révélée lors de son arrestation. La police a fait une descente dans sa résidence de Dubaï après une enquête de plusieurs mois qui a révélé un stratagème de piratage en ligne de 24 millions de dollars. Ray a arnaqué un cabinet d’avocats, une banque étrangère et même un club de football professionnel britannique, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’escroc international Ray Hushpuppi condamné à 11 ans et 1 million de dollars en dédommagement

En avril dernier, Hushpuppi a plaidé coupable de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent. Selon CNNil a finalement été condamné et a reçu 11 ans de prison avec 1,7 million de dollars de dédommagement accordés à deux victimes de son escroquerie d’élite.

“Le blanchiment d’argent et les escroqueries par compromis de messagerie professionnelle sont un énorme problème de criminalité internationale, et nous continuerons à travailler avec nos forces de l’ordre et nos partenaires internationaux pour identifier et poursuivre les personnes impliquées, où qu’elles se trouvent”, a déclaré Martin Estrada, un avocat américain.

Pour quelqu’un qui aurait pu arnaquer plus de 300 millions de dollars à son apogée, cette condamnation est une aubaine. J’espère qu’il a de l’argent de côté pour son retour à la maison. Pour l’instant, il restera en détention fédérale à Los Angeles.