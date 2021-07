L’escroc de mariage qui a dupé les mariées sur 60 000 £ avant de disparaître est emprisonné pendant cinq ans

Un escroc de MARIAGE qui a dupé des dizaines d’épouses jusqu’à 60 000 £ a été condamné à cinq ans de prison.

« Honteuse » Dana Twidale s’est enfuie en Espagne après avoir dupé les mariés avec leurs économies de mariage durement gagnées.

Dana Twidale a dupé les mariées avec des milliers de livres sterling Crédit : MEN Media

La femme de 44 ans a également arnaqué d’anciens amants, son ancien mari et des entreprises de restauration alors que sa tromperie s’étendait à tout le pays.

Twidale a même menti sans pitié et a dit à un petit ami vulnérable qu’elle avait été victime de violence domestique et a simulé un œil au beurre noir en utilisant du maquillage.

Elle s’est échappée à Benidorm après que sa toile de mensonges a été exposée par des couples en colère et a été aperçue en train de bronzer sur une plage.

Elle a également été aperçue à Tenerife, mais elle a finalement été attrapée par des flics alors qu’elle travaillait dans un plat à emporter à Hull.

Twidale a maintenant été condamné à cinq ans après avoir admis 26 chefs d’accusation de fraude à Hull Crown Court.

Twidale a fui le pays après que ses mensonges ont été exposés Crédit : MEN Media

Le juge Mark Bury a qualifié ses actions de « honteuses » lorsqu’il l’a condamnée aujourd’hui.

Le tribunal a appris que Twidale s’était enfuie en Espagne pour échapper à une réaction des médias sociaux – son avocat ayant déclaré au tribunal que son client était désolé.

Michele Stuart-Lofthouse, en défense, a déclaré: « Les mots qu’elle a écrits dans les nombreux documents pour moi incluent à quel point elle est désolée pour tous les couples impliqués dans son infraction.

« Elle dit aussi que le mot désolé ne veut rien dire et elle l’accepte parce que ce qui est fait est fait.

« Elle accepte qu’elle a profité de toutes les personnes concernées et m’a encore rappelé qu’elle ne veut aucun pardon. Elle sait qu’ils ne peuvent pas lui pardonner et qu’il ne suffit pas de s’excuser. »

La fraude a eu lieu entre août 2017 et juillet 2019 et se situerait entre 55 000 et 60 000 £.

Le tribunal a appris que des jeunes mariés excités avaient remis des milliers de livres sterling à l’organisateur de mariage véreux pour les aider dans leur grand jour.

Mais à l’approche du mariage, ils ont découvert des chapiteaux vides, des gâteaux et des photographes non réservés et des décorations manquantes.

Un couple, qui a perdu 620 £, a déclaré: « Le jour de votre mariage est le plus grand jour de votre vie et quelque chose que vous devriez pouvoir attendre avec impatience.

« Je regarde en arrière et plutôt en pensant aux bonnes choses, je me souviens constamment de ce qu’elle nous a fait subir. Malheureusement, en raison des coûts supplémentaires, nous avons dû sacrifier notre lune de miel. »

Le tribunal a également entendu une déclaration d’un couple qui a payé 540 £ – seulement pour se faire dire que Twidale avait « fait un coureur ».

Ils ont été obligés d’emprunter de l’argent à la famille pour payer le mariage.

Une autre mariée a versé 2 470 £ à Twidale pour un mariage de marque, mais rien n’a été livré et le fraudeur, qui était en Espagne à l’époque, a ignoré ses appels.

Alors qu’une mariée a réorganisé son mariage pour que sa mère mourante puisse l’accompagner dans l’allée – seulement pour que Twidale disparaisse avec la moitié de son budget.

Un groupe Facebook a été créé par des couples furieux avec des centaines de membres révélant leurs propres histoires déchirantes en 2019.

MENSONGES SANS CUR

Des ex-petits amis ont également affirmé qu’elle les avait piégés en leur faisant remettre de l’argent – ​​dont un qui a prétendu lui avoir volé 42 000 £.

Nigel Wainwright, dont le père venait de mourir, a cru aux mensonges de Twidale selon laquelle elle était maltraitée par le petit ami avec qui elle vivait – alors qu’elle vivait en fait seule.

Après qu’elle ait utilisé du maquillage pour simuler des blessures, il a contracté neuf prêts pour l’aider à échapper à sa « situation » au cours de leur relation de dix mois.

Il lui a également remis de l’argent pour aider à payer les funérailles de sa mère, même si elle était « bien vivante » dans un mensonge « odieux et rusé ».

Mais c’est M. Wainwright qui a appelé la police après s’être méfié de ses mensonges.

Après son arrestation, Twidale a affirmé qu’elle « poursuivait ses pertes » après avoir commencé à jouer lorsqu’elle s’est endettée.

Son ex-mari Carl, qui a affirmé qu’elle lui avait pris de l’argent, l’avait précédemment qualifiée de « méchante et tordue ».

S’exprimant après qu’elle a plaidé coupable en mai, il a déclaré: « Cela a été vraiment difficile. J’ai vécu ma vie dans l’obscurité sans lumière allumée et cela a été difficile.

« J’ai reçu des menaces et j’ai dû cacher ma voiture au cas où, mais du côté positif, j’ai vu d’autres victimes dire » nous savons que vous n’avez aucune implication et nous voulons rester amis « . »

Twidale photographiée avec son ex-mari Carl Crédit : MEN Media