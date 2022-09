L’escroc Brewdog a fait exploser 100 000 £ en seulement CINQ mois après une escroquerie vicieuse qu’elle prétendait être l’héritage de grand-mère

L’escroc qui a arnaqué le patron de Brewdog, James Watt, avec 100 000 £, a fait exploser le tout en seulement cinq mois.

La fraudeuse Emili Ziem a dit sans vergogne à sa famille et à ses amis qu’elle avait hérité de l’argent d’un parent âgé.

Et nous pouvons révéler que la mère de 29 ans a gaspillé l’argent en faisant du shopping et en voyageant.

Nous avons raconté cette semaine comment elle a escroqué le gourou de la bière James, 40 ans, hors de l’argent tout en étant derrière une campagne de diffamation en ligne.

Mais elle a dû inventer une raison à son soudain changement de fortune pour l’expliquer à son mari – dont elle est maintenant séparée.

Une source a déclaré: «Quand elle a reçu l’argent de James, elle a dû trouver une explication sur l’origine de l’argent pour le dire à son mari.

« Emili a dit qu’elle l’avait laissé dans le testament de son arrière-grand-mère. Elle a ensuite abandonné son travail à Édimbourg et en a vécu.

« Mais quand James s’est rendu compte qu’il avait fini, elle a su qu’il viendrait le chercher. Elle l’a donc transféré à un parent qui lui a ensuite donné une «allocation» de 1 000 £ chaque semaine.

«Il s’est vite épuisé après qu’elle soit devenue folle de shopping et se soit emmenée dans des hôtels. Le dernier argent qu’elle a reçu de James remonte à juillet, mais en janvier, il ne restait plus rien.

“Elle est maintenant en Norvège pour être proche de ses enfants qui vivent avec leur père.”

Tracer Ziem a eu un premier contact avec James en 2020 sur Instagram. Il est entendu qu’elle lui a dit qu’elle était séparée de son mari.

Le couple s’est rencontré plusieurs fois tout en envoyant régulièrement des messages sur WhatsApp. Mais en mai 2021, de nombreux amis de James sur le site ont reçu des insultes à son sujet à partir d’un compte au nom de Laura Keller.

Les messages directs disaient qu’il avait “induit en erreur et harcelé” des femmes.

Il était accusé d’avoir “abusé de sa position” auprès d’eux. Certaines allégations allèguent même la criminalité, ce qu’il a fermement nié.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour de session d’Édimbourg a statué qu’elle avait obtenu l’argent frauduleusement en prétendant démasquer les trolls en ligne moyennant des frais.

Mais après s’être séparé de quatre lots de 25 000 £ en Bitcoin, James est devenu méfiant et a fait appel à un détective privé, qui a révélé que Ziem était derrière le compte troll.

Il a découvert que le compte était géré depuis son lieu de travail à Édimbourg et son adresse personnelle à South Queensferry.

Lord Brailsford a ordonné à Ziem de rembourser à James les 100 000 £ – qu’il s’est engagé à donner à la charité. De plus, on lui a dit de payer ses dépenses qui s’élevaient à 500 000 £.

Cela se composait de 236 000 £ pour un cyberdétective privé, 105 000 £ pour d’autres dépenses médico-légales et 172 000 £ pour les frais de justice. Mais il est peu probable qu’il verra jamais l’argent.

Il a déclaré: «J’ai souffert d’une détresse et d’une anxiété considérables.

“Au cours des deux dernières années, j’ai fait l’objet d’une campagne d’abus vicieuse et incessante, principalement par des comptes de trolls utilisant Instagram pour publier et partager des mensonges épouvantables à mon sujet (souvent directement à la famille et aux amis) – des mensonges qui ont ensuite été amplifiés partout l’Internet.

«Cela a eu un impact personnel important et a été une énorme distraction. Je devais faire tout ce que je pouvais pour mettre fin à la campagne.

“Aujourd’hui, je peux dire que j’ai fait un grand pas en avant pour y parvenir.

« Au départ, je tiens à dire que je ne suis pas allé au tribunal à la légère, mais j’ai été harcelé, escroqué et diffamé, et cela m’a profondément affecté, ainsi que ma famille et mon entreprise. Je n’avais pas de choix.”

Le magnat a ajouté: “Le tribunal a conclu qu’elle était l’un des auteurs et exploitait un compte de troll extrêmement actif dans le cadre d’un réseau cherchant à” me faire tomber “- ses mots.

“Elle m’a donné sciemment de fausses informations dans le seul but de me tromper pour que j’accepte de la payer.

“Elle était, en fait, un élément clé d’un réseau impliqué dans une campagne visant à me faire le plus de mal possible, à moi et à mon entreprise.”

James a créé l’entreprise à Ellon, dans l’Aberdeenshire, en 2007 avec son ami Martin Dickie, 39 ans. C’est maintenant une marque mondiale de plusieurs millions de livres.

