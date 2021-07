Bhavani Devi, 27 ans, a marqué l’histoire lorsqu’elle est récemment devenue la première escrimeuse du pays à se qualifier pour les Jeux olympiques. Jouant son premier affrontement aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Devi a commencé sa campagne avec une superbe victoire 15-3 contre la Tunisienne Nadia Ben Azizi, mais a heurté la numéro trois mondiale et la demi-finaliste olympique de Rio Manon Brunet au tour suivant, qu’elle a perdu 7-15.

L’agression de Bhavani a rapporté des points contre Azizi mais la française Brunet a utilisé toute son expérience pour nier la tactique de l’Indienne, qui a perdu deux points pour être sortie de l’arène. L’Indien n’a pu marquer qu’un point chacun lors des deux premières périodes mais est bien revenu en troisième.

Déçue par la défaite, Devi s’est rendue sur Twitter où elle a admis qu’elle avait tout misé et « avait fait de son mieux » mais n’avait pas pu convertir le deuxième tour en une victoire. « Je suis désolée », a écrit Devi avec un emoji de main pliée. et tricolores indiens.

J’ai gagné le premier match 15/3 contre Nadia Azizi et je suis devenu le premier joueur d’escrime INDIEN à remporter un match aux Jeux olympiques, mais le 2e match, j’ai perdu 7/15 contre le top 3 mondial Manon Brunet. J’ai fait de mon mieux mais je n’ai pas pu gagner. Je suis désolé pic.twitter.com/TNTtw7oLgO– CA Bhavani Devi (@IamBhavaniDevi) 26 juillet 2021

Merci beaucoup, je reviendrai beaucoup plus fort et avec beaucoup de succès aux prochains Jeux olympiques avec toutes vos prières 🙏Jai Hind 🇮🇳— CA Bhavani Devi (@IamBhavaniDevi) 26 juillet 2021

De quoi le champion s’est-il excusé ? Je me suis demandé beaucoup. Les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux et se sont dirigés directement vers son tweet pour lui rappeler ses contributions au pays et l’ont remerciée d’avoir initié les siens et les jeunes au sport de l’escrime, quelque chose qui inspirera les générations à venir.

Rien à regretter. Vous avez fait de votre mieux et vous continuerez à nous rendre fiers.— वरुण (@varungrover) 26 juillet 2021

C’était excitant et émouvant et vous avez fait un travail TERRIFIQUE. Rien que de la fierté. Aucun de nous n’est assis sur la clôture sur ce front !— Sorabh Pant (@hankypanty) 26 juillet 2021

Tu as fait de ton mieux. Nous sommes tous fiers de vous — Arun Bothra (@arunbothra) 26 juillet 2021

Il n’y a rien qui s’appelle ÉCHEC Vous réussissez maintenant ou vous RÉUSSISSEZ un peu plus tard LE TEMPS est de votre côtéTRAIN comme l’ENFER ! HEAVEN ouvrira ses portes..@ au bon moment LEÇON, pas une PEINE À VIE Manon Brunet est probablement au NIVEAU V et vous êtes probablement au NIVEAU IV — VG Vignesh (VGV) (@VGVignesh_India) 26 juillet 2021

On s’en fichait #Escrime avant que Bhavani Devi ne se qualifie pour #Tokyo2020. Vous avez mis ce jeu sous les projecteurs. Si quelqu’un, c’est un pays de milliards qui devrait regretter de l’avoir ignoré pendant des années ! #Jeux olympiques – Savi (@Savi_S9) 26 juillet 2021

Je suis sûr que 90% des Indiens ne savent même pas que ce sport existe. Vous avez été le 1er Indien à vous qualifier #Escrime dans l’histoire de #Jeux olympiques. Vous ne devez pas être désolé. Vous avez peut-être perdu le match, mais vous venez de présenter un nouveau sport à des millions d’Indiens. Et c’est une GRANDE victoire pour nous – Gaurish Salunke (@gaurishsalunke) 26 juillet 2021

Pourquoi Désolé? Nous sommes si fiers de vous, chaque petit pas vers le succès est une grande réussite, j’espère que vous aurez de meilleurs entraîneurs, des installations ici pour performer dans les prochains défis. — Manu -❤️ (@manojsi11) 26 juillet 2021

Le Premier ministre Narendra Modi est intervenu pour rappeler à Devi ses réalisations.

Vous avez fait de votre mieux et c’est tout ce qui compte. Les victoires et les défaites font partie de la vie. L’Inde est très fière de vos contributions. Vous êtes une inspiration pour nos concitoyens. https://t.co/iGta4a3sbz – Narendra Modi (@narendramodi) 26 juillet 2021

En réponse au tweet de PM Modi, Devi a écrit : « Quand votre icône d’inspiration vous appelle une inspiration, quel meilleur jour puis-je demander ? Vos mots m’ont motivé @narendramodi ji, vous m’avez soutenu même en perdant le match, ce geste et ce leadership m’ont donné un coup de pouce et de la confiance pour travailler dur et gagner les matchs à venir pour Flag of India. Jai Hind, (sic) »

