L’escrimeur Bhavani Devi voyagera de France à la recherche d’un triplé aux Jeux nationaux

L’olympien Bhavani Devi est prêt à voyager depuis la France pour réussir un rare triplé de médailles d’or Sabre aux 36e Jeux nationaux ici au Gujarat.

“J’avais pratiquement renoncé à remporter ma troisième médaille d’or aux Jeux nationaux”, a-t-elle déclaré lors d’une interaction virtuelle avec les médias nationaux, faisant référence au long écart depuis les derniers Jeux en 2015.

“J’étais ravie quand j’ai appris il y a trois mois que le Gujarat était intervenu pour accueillir les Jeux”, a-t-elle ajouté.

La championne d’escrime, qui a popularisé à elle seule le sport dans le pays grâce à ses exploits, attend avec impatience le début de la compétition le 30 septembre à Gandhinagar.

« Les Jeux nationaux sont une compétition très spéciale pour moi. Je suis impatient d’y être. D’autant plus que ce sera mon premier événement au Gujarat », a-t-elle déclaré.

“Je pense que l’escrime indienne a parcouru un long chemin au cours des sept dernières années. La compétition sera différente cette fois et je veux encore bien performer.

En février 2015, Bhavani Devi a battu Komalpreet Shukla du Pendjab lors de la finale du sabre féminin à Nedumbassery, une banlieue de Kochi. Plus tôt, à Ranchi en 2011, elle avait battu sa coéquipière du Kerala Reetha Puthussery pour sa première médaille d’or.

Elle faisait partie des équipes gagnantes du Kerala lors des deux derniers Jeux nationaux depuis qu’elle s’entraînait au Centre SAI de Thalasserry.

“En 2011 et 2015, j’ai également regardé la compétition dans d’autres sports. C’est une merveilleuse célébration du sport. Nous pouvons interagir avec plusieurs athlètes de haut niveau du pays et nous inspirer les uns des autres », a-t-elle déclaré lors de l’interaction, facilitée par la Sports Authority of India.

Répondant à une question, le meilleur escrimeur indien a convenu que les Jeux nationaux offraient un environnement différent ainsi que des défis différents. “J’utiliserai la compétition la semaine prochaine pour évaluer où j’en suis avant les Jeux asiatiques et les qualifications pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Je veux juste me concentrer sur l’amélioration technique et mentale », a-t-elle déclaré.

Bhavani Devi, qui portera les couleurs du Tamil Nadu au Gujarat, a déclaré qu’elle se sentait responsable. “J’ai raté les Jeux universitaires de Khelo India plus tôt cette année car ils ont eu lieu peu de temps après les championnats du monde. Je ne peux pas manquer les compétitions nationales car je peux les utiliser pour affiner ma technique et ma force mentale », a-t-elle déclaré.

« Je ne pensais pas que nous aurions les Jeux nationaux en 2022 puisque nous avions les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques prévus cette année. Lorsque les Jeux asiatiques ont été reportés, on m’a dit que nous pourrions éventuellement avoir les Jeux nationaux à leur place. J’étais mentalement prête pour ça”, a-t-elle déclaré.

“Mon entraîneur et moi avons pu planifier cette compétition, grâce au Gujarat.”

