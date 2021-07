L’escrimeur américain Alen Hadzic affronte des équipes à propos de masques roses

TOKYO – Alen Hadzic, l’escrimeur américain faisant l’objet d’une enquête pour inconduite sexuelle, a déclaré qu’il avait confronté deux de ses coéquipiers qui portaient vendredi des masques roses dans une protestation apparente contre l’autorisation de Hadzic à participer aux Jeux olympiques.

Hadzic, le remplaçant de l’équipe d’épée masculine américaine, portait un masque noir lors des présentations tandis que ses coéquipiers portaient les masques roses.

« Ils ne m’ont jamais demandé ma version de l’histoire », a déclaré Hadzic à USA TODAY Sports. « Ils n’ont jamais demandé de preuves ni ce que je ressentais. »

Hadzic, 29 ans, a été temporairement suspendu en juin par le US Center for SafeSport après que trois femmes ont déclaré aux enquêteurs qu’il avait commis une inconduite sexuelle à leur encontre entre 2013 et 2015, selon des documents obtenus par USA TODAY Sports.

Un arbitre a annulé la suspension temporaire le mois dernier, permettant à Hadzic de rejoindre l’équipe olympique américaine d’escrime. Hadzic a nié les allégations.

Vendredi, a déclaré Hadzic, lui et les trois autres escrimeurs américains attendaient d’être présentés avant leur match contre le Japon lorsque son coéquipier Curtis McDowald a distribué des masques – un noir pour Hadzic et des masques roses pour les trois autres tireurs.

« Je me souviens juste avoir pensé que ce serait un peu idiot si je me tenais là avec un masque noir et que je leur demandais s’ils en avaient un (rose) supplémentaire, et ils disaient: » Oh, non « », a déclaré Hadzic.

Jackie Dubrovich, membre de l’équipe d’escrime des États-Unis, a écrit sur son histoire Instagram : « L’activisme performatif ne traite pas le problème qui se pose ici. … Les athlètes féminines n’étaient pas protégées et notre sécurité a été jugée sans importance. »

Après que l’équipe américaine ait perdu son match contre le Japon, a déclaré Hadzic, quelqu’un lui a envoyé une photo de lui portant un masque noir et se tenant aux côtés de ses trois coéquipiers portant des masques roses.

« Ce n’est vraiment que lorsque j’ai vu cette photo de l’extérieur que j’ai réalisé ce qui se passait », a-t-il déclaré.

Hadzic a déclaré qu’il était incapable de retrouver McDowald, mais qu’il a affronté ses deux autres coéquipiers à l’épée, Jake Hoyle et Yeisser Ramirez.

« Je viens de dire à (Hoyle) que j’étais franchement gêné d’être son coéquipier », a déclaré Hadzic. « J’étais gêné de me tenir là avec lui. »

À propos de Ramirez, Hadzic a déclaré: « Je l’ai mâché à cause de ça. Je lui ai dit que ce n’était pas cool. »

Les trois coéquipiers et USA Fencing n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.