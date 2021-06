L’escouade saoudienne qui a assassiné le journaliste Jamal Khashoggi « entraîné aux États-Unis sous contrat APPROUVÉ par le département d’État d’Obama »

Des MEMBRES de l’escouade saoudienne qui ont assassiné le journaliste Jamal Khashoggi se seraient entraînés aux États-Unis dans le cadre d’un contrat approuvé par le département d’État de Barack Obama.

Quatre Saoudiens qui ont participé au meurtre de Khashoggi en 2018 ont reçu une formation paramilitaire aux États-Unis l’année précédente, selon un rapport du New York Times qui cite des personnes proches de l’arrangement.

Jamal Khashoggi a été tué en octobre 2018 Crédit : Alamy

Le journaliste a été tué après être entré dans le consulat saoudien en Turquie Crédit : EPA

La formation a eu lieu à peu près au même moment où l’unité secrète qui a tué Khashoggi commençait une campagne d’enlèvement, de détention et de torture de citoyens saoudiens à la demande du prince héritier Mohammed bin Salman, selon le rapport.

Khashoggi, qui était journaliste au Washington Post, a été tué après son entrée au consulat saoudien en Turquie en octobre 2018.

Les circonstances entourant la mort de Khashoggi ont suscité la controverse, les dirigeants mondiaux fustigeant la version des événements du gouvernement saoudien.

Le gouvernement saoudien est resté silencieux pendant 19 jours, avant d’affirmer qu’il est mort lors d’une bagarre à l’intérieur du consulat saoudien.

Khashoggi était un critique virulent de la politique du prince héritier.

Les dirigeants mondiaux ont critiqué l’Arabie saoudite après le meurtre de Khashoggi Crédit : EPA

Le journaliste était un critique virulent du prince héritier Crédit : Reuters

Le 26 février 2021, un rapport de renseignement rendu public par l’administration de Joe Biden a affirmé que le prince « avait approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi ».

Les Saoudiens formés aux États-Unis et impliqués dans le meurtre ont reçu des instructions de la société de sécurité basée en Arkansas Tier 1 Group, qui appartient à la société de capital-investissement Cerberus Capital Management.

Cependant, l’entreprise a clairement indiqué que la formation était liée aux techniques de défense, y compris « l’adresse au tir sûre » et « la lutte contre une attaque », selon le rapport du Times.

Il n’y a aucune preuve suggérant que les responsables américains qui ont donné le feu vert à la formation ou au groupe de niveau 1 savaient que les Saoudiens étaient impliqués dans la répression secrète du prince en Arabie saoudite.

Le département d’État a initialement approuvé une licence pour la formation paramilitaire de la Garde royale saoudienne au groupe de niveau 1 à partir de 2014, sous l’administration de Barack Obama, selon le Times.

Le département d’État de Barack Obama aurait donné le feu vert à la formation Crédit : AP

La formation a duré au moins jusqu’à la première année de l’administration de Donald Trump.

Louis Bremer, cadre supérieur de la société mère du groupe Tier 1 a répondu aux questions sur le rôle de l’entreprise dans la formation l’année dernière lorsqu’il a été considéré pour un emploi au Pentagone.

Bremer a confirmé dans ces réponses, dont des copies ont été fournies au Times, que quatre membres qui faisaient partie de l’équipe qui a éliminé Khashoggi ont reçu une formation de niveau 1 en 2017.

Deux de ces personnes avaient également participé à une précédente itération de la formation d’octobre 2014 à janvier 2015.

« La formation fournie n’était pas liée à leurs actes odieux ultérieurs », a déclaré Bremer dans ses réponses.

Il a déclaré que le « programme de formation établi » n’était en aucun cas lié à la mort de Khashoggi.

Il a également réitéré que la formation était « de nature protectrice » et que le Département d’État et d’autres départements et agences gouvernementaux sont chargés de contrôler les forces étrangères entraînées sur le sol américain.

« Tout le personnel étranger formé par T1G est autorisé par le gouvernement américain à entrer aux États-Unis avant le début de la formation », a-t-il déclaré.