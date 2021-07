L’escouade anti-bombe du LAPD a provoqué une explosion massive de feux d’artifice, selon le chef de la police

Les techniciens de la bombe de Los Angeles ont mal calculé le poids des feux d’artifice faits maison dans une chambre de confinement qui a entraîné une explosion « catastrophique » qui a blessé 17 personnes dans le sud de Los Angeles, ont annoncé lundi les autorités.

Le chef de la police de Los Angeles, Michael Moore, a déclaré que cinq membres de l’escouade antibombe avaient été retirés à la suite de l’explosion pendant qu’ils enquêtaient davantage.

L’explosion – qui a endommagé des dizaines de maisons, d’entreprises et de véhicules quelques jours seulement avant le 4 juillet – était très inhabituelle, selon les responsables, car de telles chambres de confinement sont conçues pour retenir les explosions. Les techniciens de la bombe l’ont cependant surchargé au-dessus de la cote de sécurité, alors même que les autorités enquêtent pour savoir si le dispositif de détonation était défectueux.

L’incident a incité le département de police de Los Angeles et le FBI à revoir les protocoles de police concernant la détonation d’explosifs. Le service de police exige désormais un capitaine pour approuver les détonations, en plus des deux techniciens en bombes et d’un superviseur qui sont déjà requis.

L’explosion du 30 juin a envoyé neuf policiers et un officier du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs à l’hôpital avec des blessures mineures, a déclaré le chef des pompiers Ralph M. Terrazas.

Six civils, âgés de 51 à 85 ans, ont également été emmenés à l’hôpital, et une personne qui n’a pas été transportée a plutôt été examinée sur les lieux, ont indiqué les pompiers. L’explosion a endommagé ou détruit 13 entreprises, 22 propriétés résidentielles et 37 véhicules, a ajouté Moore.

La police a arrêté le résident Arturo Ceja, 26 ans, soupçonné de posséder un engin destructeur. La police pense que les feux d’artifice ont été achetés dans le Nevada et emmenés à Los Angeles pour être vendus dans le quartier pour être utilisés le 4 juillet.

Ceja a été libéré sous caution de 500 000 $ et doit revenir devant le tribunal en octobre. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pouvait parler en son nom.

Avant l’explosion, la police a passé la journée à collecter et à éliminer des milliers de livres de feux d’artifice dans le sud de Los Angeles qui ont explosé hors du site. Ils ont ensuite confisqué 280 engins M-80 et 44 explosifs de la taille d’une canette de soda, a déclaré Moore.

Les agents ont trouvé certains qui fuyaient et ont jugé les dispositifs instables à transporter et à exploser dans une chambre de détonation connue sous le nom de récipient de confinement total (TCV), ont déclaré des responsables.

Les techniciens de la bombe ont estimé le poids des explosifs à 16,5 livres. sans utiliser d’échelle, a déclaré Moore. Le navire est conçu pour supporter au maximum 25 livres pour un usage unique et 15 livres pour des usages multiples. Une enquête menée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives National Response Team a révélé que le poids réel des explosifs dépassait 42 livres.

« Ça l’a brûlé et il l’a laissé tomber » :Quelqu’un a lancé un feu d’artifice allumé dans une décapotable, blessant le conducteur. La police enquête.

« Il est conscient, il est conscient » :Les appels au 911 révèlent des détails sur l’incident des feux d’artifice qui a tué le gardien de but de la LNH Matiss Kivlenieks

« Bien que ces enquêtes ne soient pas terminées, sur la base des informations glanées par les entretiens réalisés ainsi qu’en consultation avec d’autres opérations d’escouades anti-bombes, ici aussi bien localement qu’à travers le pays, nous avons pris des mesures importantes pour renforcer les protocoles opérationnels, la documentation, la surveillance. de toute destruction de feux d’artifice ou d’autres matériaux explosifs dans la ville », a déclaré Moore lors de la conférence de presse.

Moore s’est également excusé auprès des membres de la communauté qui ont été touchés par l’explosion, reconnaissant le « beaucoup plus d’individus traumatisés ». Le chapitre de Los Angeles de Black Lives Matter et d’autres organisations auront leur propre conférence de presse mardi pour exiger plus de réponses et de réparations pour les résidents qui ont été blessés dans l’explosion. Certaines victimes ont déposé des plaintes – le précurseur de poursuites – contre la ville.

Le conseiller municipal de LA, Curren Price, a publié une déclaration lundi après la conférence de presse, qualifiant l’explosion d' »acte de négligence ».

« C’est de loin l’une des plus grandes bévues du LAPD dans l’histoire récente, qui a encore plus trahi la confiance de notre communauté du sud de LA », a déclaré Price dans le communiqué. « Mes électeurs estiment que c’était un mépris flagrant pour leur sécurité et notre communauté de couleur. »

Le sud de LA, où l’explosion s’est produite, abrite principalement des résidents noirs et latinos qui représentent respectivement 38 % et 56,2 % de la population, selon le Los Angeles Times Mapping LA Project.

Le 5 juillet, le South Central Neighbourhood Council a adopté une résolution exigeant que la ville dédommage financièrement les personnes touchées par l’explosion. Ils ont qualifié l’acte de « décision imprudente de la police de Los Angeles », car il a principalement eu un impact sur le bien-être d’une communauté noire et latino.

« En attendant la publication du rapport final, j’espère que la police de Los Angeles prend les mesures nécessaires pour remédier à leurs lacunes et élabore des plans pour intensifier et soutenir les victimes de la dévastation qui ont été traumatisées et en subiront les effets pendant années à venir », a déclaré Price.

Contribuer : La presse associée