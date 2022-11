L’esclavage rejeté dans certains États, pas tous, où sur le bulletin de vote

Les électeurs ont approuvé des mesures de vote qui modifieront les constitutions de leurs États pour interdire l’esclavage et la servitude involontaire comme punition pour le crime.

Les mesures réduisent le recours au travail pénitentiaire en Alabama, au Tennessee et au Vermont. Dans l’Oregon, le “oui” à son initiative anti-esclavagiste était en tête, mais il était trop tôt pour l’appeler.

En Louisiane, un ancien État esclavagiste, les électeurs ont rejeté une question de vote connue sous le nom d’amendement 7 qui demandait s’ils soutenaient un amendement constitutionnel visant à interdire l’utilisation de la servitude involontaire dans le système de justice pénale.

Les initiatives sur le scrutin de mardi n’imposent pas de changements immédiats dans les prisons des États, mais elles peuvent inviter des contestations judiciaires sur la pratique consistant à contraindre les prisonniers à travailler sous la menace de sanctions ou de perte de privilèges s’ils refusent le travail.

Les résultats ont été célébrés parmi les défenseurs de la lutte contre l’esclavage, y compris ceux qui poussent à modifier davantage la Constitution américaine, qui interdit l’asservissement et la servitude involontaire, sauf en tant que forme de sanction pénale. Plus de 150 ans après que les Africains réduits en esclavage et leurs descendants ont été libérés de la servitude par la ratification du 13e amendement, l’exception relative à l’esclavage continue de permettre l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché par des personnes incarcérées.

“Ce soir, les électeurs de l’Oregon et d’autres États se sont réunis à travers les partis pour dire que cette tache doit être retirée des constitutions des États”, a déclaré le sénateur de l’Oregon Jeff Merkley, un démocrate, à l’Associated Press.

“Maintenant, il est temps que tous les Américains se rassemblent et disent qu’il doit être retiré de la Constitution américaine. Il ne devrait y avoir aucune exception à l’interdiction de l’esclavage », a-t-il déclaré.

Coïncidant avec la création de la fête fédérale du 19 juin l’année dernière, Merkley et la représentante Nikema Williams, D-Géorgie, ont réintroduit une législation visant à réviser le 13e amendement pour mettre fin à l’exception de l’esclavage. S’il remporte l’approbation du Congrès, l’amendement constitutionnel doit être ratifié par les trois quarts des États américains.

Après le vote de mardi, plus d’une douzaine d’États ont des constitutions qui incluent un langage autorisant l’esclavage et la servitude involontaire pour les prisonniers. Plusieurs autres États n’ont pas de formulation constitutionnelle pour ou contre l’utilisation du travail forcé en prison.

Les électeurs du Colorado sont devenus les premiers à approuver la suppression de la langue d’exception à l’esclavage de la constitution de l’État en 2018, suivis du Nebraska et de l’Utah deux ans plus tard.

Le mouvement visant à mettre fin ou à réglementer l’utilisation du travail pénitentiaire existe depuis des décennies, depuis l’époque où les anciens États confédérés cherchaient des moyens de maintenir l’utilisation de l’esclavage mobilier après la guerre civile. Les États du Sud ont utilisé des lois racistes, appelées «codes noirs», pour criminaliser, emprisonner et réasservir les Noirs américains pour un comportement bénin.

Aujourd’hui, le travail pénitentiaire est une pratique de plusieurs milliards de dollars. En comparaison, les travailleurs peuvent gagner des centimes sur le dollar. Et les prisonniers qui refusent de travailler peuvent se voir refuser des privilèges tels que les appels téléphoniques et les visites à la famille, ainsi que faire face à l’isolement cellulaire, toutes des peines étrangement similaires à celles utilisées pendant l’esclavage d’avant-guerre.

“Le 13e amendement n’a pas réellement aboli l’esclavage – ce qu’il a fait, c’est le rendre invisible”, a déclaré Bianca Tylek, une militante anti-esclavagiste et directrice exécutive du groupe de défense de la justice pénale Worth Rises, à l’AP dans une interview avant les élections. Jour.

Elle a déclaré que l’adoption des initiatives de vote, en particulier dans les États rouges comme l’Alabama, “est un excellent signal pour ce qui est possible au niveau fédéral”.

“Il y a une grande opportunité ici, en ce moment”, a déclaré Tylek.

