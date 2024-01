Le Centre des Dossiers a publié un nouveau enquête présentant ce qu’il dit être les images aériennes les plus détaillées à ce jour de l’une des somptueuses résidences de Vladimir Poutine. Dans une vidéo de six minutes et demie intitulée « La maison de vacances secrète de Poutine en Carélie : Poutine a volé une cascade », les journalistes décrivent les subtilités d’un manoir situé à environ 30 kilomètres de la frontière finlandaise, sur la côte de Baie de Marjalahti au large du lac Ladoga. Le sous-titre fait référence à une attraction qui était autrefois accessible au public dans le cadre d’une réserve nationale. Aujourd’hui, la cascade est clôturée dans l’enceinte privée du président. Une cabane confortable surplombe désormais la vue splendide.

En 2010, le territoire en question appartenait aux propriétaires d’un campement touristique local. Selon le Centre des dossiers, ces propriétaires ont été dépossédés de leurs biens « de manière traditionnelle » sous la pression des procureurs de la République. Les terres ont ensuite été transférées aux sociétés appartenant à un ami de longue date de Poutine, Yuri Kovalchuk, décrit comme le « banquier personnel » du président. Après avoir ajouté des terres protégées de la réserve nationale environnante (y compris la cascade susmentionnée), les nouveaux propriétaires ont érigé une clôture de barbelés autour du périmètre et ont interdit au public d’accéder à un espace de 4 kilomètres carrés (1,5 mile carré) qui fait quatre fois plus grand que sa taille officiellement enregistrée. Le Service fédéral de protection assure désormais la garde du territoire, ont appris les journalistes.

Comme on peut s’y attendre, le complexe carélien secret du président offre de nombreux conforts et splendeurs, notamment des bains publics au bord de l’eau, un élevage de truites, une grange avec des vaches pour produire du bœuf marbré, deux hélicoptères et des jetées pour les yachts. Les journalistes affirment qu’un monticule plat est apparu près de l’une des plateformes d’hélicoptère il y a environ deux ans – probablement pour accueillir un système de défense aérienne Pantsir destiné à protéger le président contre les attaques surprises.

Le Centre de dossiers note également que le milliardaire Roman Abramovich possède un manoir à seulement quatre kilomètres (2,5 miles). La propriété d’Abramovich a été construite en 2020 et possède son propre restaurant, ses bains publics, sa piste d’hélicoptère et sa jetée.

Une décennie plus tôt, sous la présidence de Dmitri Medvedev, le Kremlin avait vendu aux enchères une résidence officielle dans la ville de Shuyskaya Chupa, sur les rives du lac Onega, à environ 280 kilomètres au nord-est, vendant la propriété au propriétaire de Severstal, Alexey. Mordachov.