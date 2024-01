L’escapade romantique de Larsa Pippen à Paris avec le fils de Michael Jordan se poursuit dans un restaurant français emblématique

Lorsque les lumières sont les plus brillantes, les étoiles apparaissent. La Fashion Week de Paris continue d’être l’un des événements les plus importants de l’année civile, notamment dans le monde de la mode. En conséquence, le couple le plus stylé de la NBA était prêt à laisser sa marque lors de l’événement. Mais ce n’était pas seulement la mode que le duo avait en tête pour leur escapade. Au lieu de cela, Larsa Pippen et le plus jeune fils de Michael Jordan ont également pris leur temps pour profiter de leur lieu. Parmi ces plaisirs, la nourriture était une priorité absolue.

Après une rencontre fortuite avec la royauté, la prochaine étape de leur voyage les a emmenés au célèbre Sienne restaurant. Au cours des heures suivantes, l’ex-femme de Scottie Pippen, âgée de 50 ans, partagerait des extraits de son temps aux côtés de Marcus sur place, alors que le couple partageait un repas.

Le première histoire dans une série d’entre eux, elle l’a vue montrer la vaisselle avant de se tourner vers les pâtes vivantes en cours de filage. Mais c’était seulement le début. Le suivant est venu directement du stand alors que le couple se réunissait confortablement, élégant dans leurs ensembles noirs respectifs.

Le ajout final C’est ce qui rend cet endroit et Paris si spéciaux. Pendant qu’ils servaient, les serveurs se sont mis à chanter, offrant une sérénade à la foule tout en jouant de la guitare simultanément. Le divertissement supplémentaire est ce qui rend l’endroit aussi spécial.

Le duo s’éclate à Paris, le chant rappelant à papa Michael Jordan et son voyage aux côtés de Magic Johnson à l’été 2023. Mais ce n’est pas comme si les affaires n’étaient pas une priorité.

Le fils de Larsa Pippen et Michael Jordan prend du temps pour affaires

Les deux hommes sont depuis longtemps des noms majeurs du monde de la mode. Cependant, ils continuent de chercher l’inspiration pour s’améliorer. Et quel meilleur endroit pour améliorer votre jeu de mode que la Fashion Week de Paris ? Mais le lieu est aussi devenu le lieu d’une rencontre unique pour le duo.

En parcourant les rues, les deux rencontraient un autre couple. Shiring et Mike Amiri sont de véritables acteurs de l’industrie de la mode qui ont rapidement émergé et se sont hissés au sommet de la chaîne alimentaire. Leur marque, Amiri, génère déjà plus de 300 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. De plus, il est devenu le modèle permettant aux nouveaux acteurs du secteur de prospérer.

Avec la bonne dose d’affaires et de romance, il semble que Paris soit le cadre idéal pour nos tourtereaux résidents.