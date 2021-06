L’escapade romantique de la star de Love Island, le Dr Alex George, à Cornwall avec sa nouvelle petite amie Ellie Hetch

La star de LOVE Island, le Dr Alex George, profite d’une escapade romantique à Cornwall avec sa nouvelle petite amie Ellie Hetch.

Le doc de première ligne du NHS, 30 ans, sort avec le greffier des avocats depuis six mois, mais a décidé de faire connaître au monde son nouveau statut de relation pendant ses vacances plus tôt cette semaine.

16 Jetons un coup d’œil à l’escapade romantique du Dr Alex George avec sa petite amie Ellie Hetch Crédit : Alex George/Instagram

Alex a tenu ses fans au courant de leurs manigances sur les réseaux sociaux.

Hier, le couple a dit au revoir au village de St Agnes et a maintenant installé son campement dans une magnifique propriété située à St Ives au bord de la mer.

Il a montré les vues incroyables sur son histoire Instagram et a fait le tour de la maison.

Le pad dispose d’une cuisine moderne, de trois chambres spacieuses, d’un salon et d’une ÉNORME baignoire.

16 Le couple a installé son camp à St Ives Crédit : Instagram

16 L’endroit où ils séjournent a une belle vue Crédit : Instagram

16 Il y a trois chambres Crédit : Instagram

16 Et un salon Crédit : Instagram

16 Alex a montré une autre chambre Crédit : Instagram

16 Il y a une immense baignoire Crédit : Instagram

Après s’être installés, les tourtereaux se sont promenés le long de la mer et Alex a légendé le message: « C’est le paradis ici. »

Plus tôt dans la journée, la star s’est filmée marchant le long de la plage en demandant où était passé le soleil, mais quelques heures plus tard, elle a décidé de faire une apparition.

Il y a trois jours, la star de télé-réalité a partagé un joyeux selfie de lui-même debout devant la plage de Sainte-Agnès.

Il a sous-titré le message: « PENDANT LES VACANCES DE MOI Ok, le soleil n’est peut-être pas encore sorti mais j’adore m’évader pour un moment de détente 🙌

16 Alex a décrit les Cornouailles comme « le paradis » Crédit : Instagram

16 Il a également partagé une belle photo du soleil Crédit : Instagram

16 Alex est à Cornwall pour une pause bien méritée Crédit : Instagram/dralexgeorge

« La côte est si belle ici, il y a beaucoup à faire.

« Je devrais peut-être essayer un pâté de Cornouailles et bien sûr un ou deux cidres locaux. Exactement ce que le médecin a ordonné .

Un jour plus tard, Alex a partagé sa toute première photo avec Ellie sur sa page.

Le médecin était tout sourire avec une pinte à la main dans une cidrerie avec son amant.

16 Alex avec la nouvelle petite amie Ellie Crédit : Alex George/Instagram

Il a sous-titré le message: « La prunelle de mes yeux. »

Une source a déclaré au Poster: « Alex et Ellie sortent ensemble depuis six mois maintenant, et ça commence à devenir sérieux entre eux.

« Ils profitent actuellement d’un séjour bien mérité à Cornwall, où ils se sont détendus et ont passé du temps ensemble à l’extérieur. »

Alex a partagé son temps libre sur son Instagram, mais a décidé de garder Ellie hors de son contenu.

16 Alex a été occupé à conduire des tracteurs Crédit : Instagram

16 Il s’est certainement assuré de prendre beaucoup de photos pour documenter leur absence Crédit : Instagram

Il a également partagé une photo de lui conduisant un tracteur, avec la légende hilarante: « Ils me voient rouler. »

Dans son post le plus récent, il a avoué : « J’ai passé des vacances des plus incroyables sur notre petite île 🇬🇧 .

« On dit que la mer est bonne pour l’âme, je peux confirmer que c’est vrai.

“Tout comme la glace de Cornouailles * occasionnelle * .”

16 La star est devenue célèbre en 2017 dans la quatrième série de Love Island Crédit : ITV

16 Alex a été un travailleur de première ligne tout au long de la pandémie Crédit : Instagram

16 Alex est ambassadeur de la santé mentale Crédits : dralexgeorge/Instagram

Il s’agit de la première relation publique d’Alex depuis sa séparation avec la star d’Ibiza Weekender, Amelia Bath.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2018, mais après avoir passé 102 jours d’intervalle lors du premier verrouillage du coronavirus, ils se sont séparés.

Alex est devenu célèbre en 2017 lors de la quatrième saison de Love Island.

Au cours de son passage à l’émission de rencontres ITV, il n’a pas réussi à trouver l’amour, mais est depuis devenu ambassadeur de la santé mentale, a produit son propre podcast et écrit son propre livre.